أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على دعم وتطوير قطاع المكتبات الجامعية باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التعليم والبحث العلمي، نظرًا لدوره الحيوي في إثراء العملية الأكاديمية وتيسير الوصول إلى مصادر المعرفة الورقية والإلكترونية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل جهودها في تحديث البنية التحتية للمكتبات وتطوير خدماتها الرقمية بما يواكب التحول الرقمي ويخدم أهداف البحث العلمي والعملية التعليمية.

جاء ذلك في إطار جولة تفقدية أجراها الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمتابعة سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وذلك برفقة محمد فاروق، المدير العام لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و حنان نصحي، القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة للمكتبات الجامعية.

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية لمتابعة تطوير الخدمات ودعم التحول الرقمي

وقد استهل الدكتور جمال بدر جولته بتفقد مركز الخدمات للرسائل العلمية والبحوث، حيث استقبله كل من إيمان صلاح، المدير التنفيذي للمركز، و خالد عارف، المشرف على المركز.

وخلال الزيارة، تابع نائب رئيس الجامعة آليات العمل والأنشطة المقدمة لخدمة الباحثين داخل الجامعة وخارجها في مجالات إعداد وتنسيق وطباعة الرسائل العلمية وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، مشيدًا بالمستوى المهني والتنظيمي للمركز وبجهوده في تقديم خدمات بحثية عالية الجودة.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة المكتبة المركزية بالجامعة، بحضور الدكتور محمد بدري من الإدارة العامة للمكتبات الجامعية، حيث ناقش مع العاملين بالمكتبة سبل تطوير الخدمات وآليات التحول الرقمي الجاري تنفيذها لتسهيل وصول الطلاب والباحثين إلى مصادر المعرفة الإلكترونية، إلى جانب متابعته للأعمال الجارية بقاعة «أعلام الجامعة» التي ستضم كتبًا علمية مهداة من أساتذة الجامعات المختلفة إلى جامعة أسيوط.

واختتم الدكتور جمال بدر جولته بتفقد المكتبة العامة بكلية العلوم، حيث كان في استقباله الدكتور محمد أبو العيون، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أبو بكر الطيب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد علي، رئيس قسم الفيزياء، و مروة زيدان، مدير العلاقات العامة.

وخلال الزيارة، التقى نائب رئيس الجامعة بعدد من طلاب الكلية داخل المكتبة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على البحث والاطلاع وتدعم التحصيل العلمي.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور جمال بدر على استمرار جهود الجامعة في تطوير منظومة المكتبات الجامعية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تيسر الوصول إلى المراجع والمصادر العلمية، مع الاهتمام بتدريب العاملين على استخدام أنظمة الفهرسة الإلكترونية وتقديم خدمات بحثية متقدمة تواكب التطور في أساليب التعليم والبحث العلمي.