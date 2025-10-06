قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية
إيهاب عمر

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على دعم وتطوير قطاع المكتبات الجامعية باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التعليم والبحث العلمي، نظرًا لدوره الحيوي في إثراء العملية الأكاديمية وتيسير الوصول إلى مصادر المعرفة الورقية والإلكترونية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل جهودها في تحديث البنية التحتية للمكتبات وتطوير خدماتها الرقمية بما يواكب التحول الرقمي ويخدم أهداف البحث العلمي والعملية التعليمية.

جاء ذلك في إطار جولة تفقدية أجراها الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمتابعة سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وذلك برفقة محمد فاروق، المدير العام لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و حنان نصحي، القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة للمكتبات الجامعية.

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية لمتابعة تطوير الخدمات ودعم التحول الرقمي

وقد استهل الدكتور جمال بدر جولته بتفقد مركز الخدمات للرسائل العلمية والبحوث، حيث استقبله كل من إيمان صلاح، المدير التنفيذي للمركز، و خالد عارف، المشرف على المركز. 

وخلال الزيارة، تابع نائب رئيس الجامعة آليات العمل والأنشطة المقدمة لخدمة الباحثين داخل الجامعة وخارجها في مجالات إعداد وتنسيق وطباعة الرسائل العلمية وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، مشيدًا بالمستوى المهني والتنظيمي للمركز وبجهوده في تقديم خدمات بحثية عالية الجودة.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة المكتبة المركزية بالجامعة، بحضور الدكتور محمد بدري من الإدارة العامة للمكتبات الجامعية، حيث ناقش مع العاملين بالمكتبة سبل تطوير الخدمات وآليات التحول الرقمي الجاري تنفيذها لتسهيل وصول الطلاب والباحثين إلى مصادر المعرفة الإلكترونية، إلى جانب متابعته للأعمال الجارية بقاعة «أعلام الجامعة» التي ستضم كتبًا علمية مهداة من أساتذة الجامعات المختلفة إلى جامعة أسيوط.

واختتم الدكتور جمال بدر جولته بتفقد المكتبة العامة بكلية العلوم، حيث كان في استقباله الدكتور محمد أبو العيون، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أبو بكر الطيب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد علي، رئيس قسم الفيزياء، و مروة زيدان، مدير العلاقات العامة.

وخلال الزيارة، التقى نائب رئيس الجامعة بعدد من طلاب الكلية داخل المكتبة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على البحث والاطلاع وتدعم التحصيل العلمي.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور جمال بدر على استمرار جهود الجامعة في تطوير منظومة المكتبات الجامعية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تيسر الوصول إلى المراجع والمصادر العلمية، مع الاهتمام بتدريب العاملين على استخدام أنظمة الفهرسة الإلكترونية وتقديم خدمات بحثية متقدمة تواكب التطور في أساليب التعليم والبحث العلمي.

أسيوط جامعة أسيوط المكتبات الجامعية قطاع المكتبات الجامعية البحث العلمي التحول الرقمي أهداف البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

نصر حرب أكتوبر

كلمات خلدها التاريخ.. كيف أيقظ الشيخ الشعراوي الروح القتالية للجنود خلال حرب أكتوبر؟

حرب أكتوبر

7 أسباب لنصر السادس من أكتوبر.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عنها

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: جيش مصر خير أجناد الأرض ونصر أكتوبر من أيام الله العظام

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد