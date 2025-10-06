قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي ينجح في إنقاذ يد فتاة بعد بتر شبه كامل بأسيوط

مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بنجاح فريق طبي بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية التابعة للمستشفيات الجامعية في إجراء جراحة دقيقة لإعادة توصيل يد فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا من محافظة قنا، بعد تعرضها لبتر شبه كامل في اليد اليمنى.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التطور الكبير الذي وصلت إليه مستشفيات جامعة أسيوط في مجالات الجراحات الدقيقة والميكروسكوبية، بفضل ما تضمه من كفاءات طبية عالية التدريب والخبرة.

وأكد الدكتور المنشاوي أن ما تحققه وحدة الجراحات الميكروسكوبية من نجاحات متتالية يُعد امتدادًا لمسيرة متميزة من العطاء الطبي والإنساني، مشيدًا بتفاني أعضاء الوحدة في خدمة المرضى وتعاملهم الاحترافي مع الحالات الطارئة والحرجة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مستشفيات جامعة أسيوط كأحد أكبر المراكز الطبية الجامعية في صعيد مصر.

اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للحفاظ على اليد المصابة

وجاء التدخل الجراحي بإشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة الجراحات الميكروسكوبية، حيث تم استقبال الحالة فور وصولها، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للحفاظ على اليد المصابة، ثم إجراء الجراحة الميكروسكوبية لإعادة توصيل الشرايين والأوردة، مع الحفاظ على كفاءة الحركة الكاملة لليد.

وأوضح الدكتور علاء عطية أن وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر أربعة مراكز متخصصة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور عمرو السيد، أن الوحدة تعد بمثابة مركز تدريبي دولي معتمد يستقبل أطباء من الدول العربية والأوروبية سنويًا، وتمنح دبلومات مهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية في تخصصات جراحة اليد، وجراحات الضفيرة العصبية، والجراحات الميكروسكوبية التكميلية.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية بنجاح: الدكتور وليد رياض، أستاذ جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط،
والطبيب محمد حامد، مدرس مساعد جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بالجامعة،
والدكتور محمد أبورشالة، المتدرب بوحدة الجراحات الميكروسكوبية،
والطبيب المقيم عمر ياسر إمام.

كما شارك في فريق التخدير كل من:
الدكتور معتز عماد، المدرس المساعد بقسم التخدير،
والطبيبين المقيمين محمود العدوي، وعلي حسن، وساهم في إنجاح العملية فريق التمريض الذي اضطلع بدور محوري في رعاية المريضة قبل وأثناء وبعد الجراحة.

وقد استقرت حالة المريضة بعد العملية، وتم نقلها للعناية المركزة لمتابعة حالتها، حيث بدأت تستعيد تدريجيًا وظائف اليد المصابة، وتخضع حاليًا للعلاج الطبيعي لاستكمال رحلة التعافي الكامل.

أسيوط فريق طبي وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية جراحة دقيقة يد فتاة جامعة أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

الشيخ عبدالله جهامة

عبدالله جهامة: موقف بطولية لأهالي سيناء قبل وبعد انتصار أكتوبر

صورة أرشيفية

عليا الشعب السوري: 80% بقاعدة الناجحين بالانتخابات كفاءات

البترول

باحث: قرار زيادة إنتاج البترول كان متوقعا ويتلخص في استعادة أوبك لحصتها السوقية

بالصور

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

دودج
دودج
دودج

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فيديو

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد