فريق طبي ينجح في إنقاذ يد فتاة بعد بتر شبه كامل بأسيوط

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بنجاح فريق طبي بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية التابعة للمستشفيات الجامعية في إجراء جراحة دقيقة لإعادة توصيل يد فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا من محافظة قنا، بعد تعرضها لبتر شبه كامل في اليد اليمنى.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التطور الكبير الذي وصلت إليه مستشفيات جامعة أسيوط في مجالات الجراحات الدقيقة والميكروسكوبية، بفضل ما تضمه من كفاءات طبية عالية التدريب والخبرة.

وأكد الدكتور المنشاوي أن ما تحققه وحدة الجراحات الميكروسكوبية من نجاحات متتالية يُعد امتدادًا لمسيرة متميزة من العطاء الطبي والإنساني، مشيدًا بتفاني أعضاء الوحدة في خدمة المرضى وتعاملهم الاحترافي مع الحالات الطارئة والحرجة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مستشفيات جامعة أسيوط كأحد أكبر المراكز الطبية الجامعية في صعيد مصر.

اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للحفاظ على اليد المصابة

وجاء التدخل الجراحي بإشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة الجراحات الميكروسكوبية، حيث تم استقبال الحالة فور وصولها، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للحفاظ على اليد المصابة، ثم إجراء الجراحة الميكروسكوبية لإعادة توصيل الشرايين والأوردة، مع الحفاظ على كفاءة الحركة الكاملة لليد.

وأوضح الدكتور علاء عطية أن وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر أربعة مراكز متخصصة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور عمرو السيد، أن الوحدة تعد بمثابة مركز تدريبي دولي معتمد يستقبل أطباء من الدول العربية والأوروبية سنويًا، وتمنح دبلومات مهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية في تخصصات جراحة اليد، وجراحات الضفيرة العصبية، والجراحات الميكروسكوبية التكميلية.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية بنجاح: الدكتور وليد رياض، أستاذ جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط،

والطبيب محمد حامد، مدرس مساعد جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية بالجامعة،

والدكتور محمد أبورشالة، المتدرب بوحدة الجراحات الميكروسكوبية،

والطبيب المقيم عمر ياسر إمام.

كما شارك في فريق التخدير كل من:

الدكتور معتز عماد، المدرس المساعد بقسم التخدير،

والطبيبين المقيمين محمود العدوي، وعلي حسن، وساهم في إنجاح العملية فريق التمريض الذي اضطلع بدور محوري في رعاية المريضة قبل وأثناء وبعد الجراحة.

وقد استقرت حالة المريضة بعد العملية، وتم نقلها للعناية المركزة لمتابعة حالتها، حيث بدأت تستعيد تدريجيًا وظائف اليد المصابة، وتخضع حاليًا للعلاج الطبيعي لاستكمال رحلة التعافي الكامل.