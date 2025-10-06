قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسيوط.. انتهاء تطوير صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم بتكلفة 4.5 مليون جنيه

الانتهاء من تطوير مبنى صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم بتكلفة 4.5 مليون جنيه
الانتهاء من تطوير مبنى صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم بتكلفة 4.5 مليون جنيه
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة مبنى صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم، ضمن الخطة الإضافية لمديرية الشباب والرياضة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4.5 مليون جنيه، بتنفيذ مديرية الإسكان بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بقطاعي الشباب والرياضة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تطوير المنشآت الرياضية وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، انتهت من تنفيذ أعمال التطوير التي شملت تجديد الأرضيات ودهانات الحوائط، وإحلال وتجديد دورات المياه، وأعمال النجارة والكهرباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة داخل المركز، مضيفًا أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الهادفة إلى تطوير المنشآت الرياضية وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم خدمات رياضية وثقافية واجتماعية وصحية للنشء والشباب والمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم متابعة جميع مراحل التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالخطة الزمنية والمعايير الموضوعة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع الحيوي من خلال ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب ورفع كفاءتها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر دعمه الكامل للقطاع الرياضي والشبابي بالمحافظة، مشيرًا إلى حرصه على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وصقل مهاراتهم، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويسهم في إعداد جيل واعي ومؤهل لبناء المستقبل.

أسيوط التطوير صالات الأنشطة مركز شباب الغنايم مركز شباب مديرية الشباب والرياضة مديرية الإسكان بأسيوط ممارسة الأنشطة الرياضية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

