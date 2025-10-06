قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسيوط.. افتتاح المرحلة الأولى من تطوير منطقة المصلى بإعادة تأهيل 180 منزلا

محافظ أسيوط يفتتح المرحلة الأولى من تطوير منطقة المصلى بإعادة تأهيل 180 منزلًا
محافظ أسيوط يفتتح المرحلة الأولى من تطوير منطقة المصلى بإعادة تأهيل 180 منزلًا
إيهاب عمر

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة المصلى بحي غرب مدينة أسيوط، والتي شملت تأهيل وتطوير 180 منزلًا ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المناطق غير المخططة والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم ممدوح جبر رئيس حي غرب، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب حضور جماهيري واسع من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم بما تحقق من تطوير شامل وتحسين ملموس في الخدمات والمرافق.

تحقيق بيئة سكنية آمنة وصحية للمواطنين

وخلال الافتتاح، أزاح محافظ أسيوط الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، موضحًا أن الأعمال شملت تجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وتركيب سيراميك حديث للأرضيات، ودهان واجهات المنازل، واستبدال الوصلات القديمة بأخرى جديدة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتحقيق بيئة سكنية آمنة وصحية للمواطنين كما تضمنت أعمال التطوير تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع الداخلية بالمنطقة لرفع كفاءتها.

وأهدى أهالي وشباب منطقة المصلى درعًا تذكاريًا إلى اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تقديرًا لجهوده المخلصة وما يبذله من خدمات لأهالي المحافظة عامة وأهالي منطقة المصلى على وجه الخصوص، تعبيرًا عن امتنانهم لما تحقق من إنجازات واقعية ملموسة على الأرض.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن تطوير منطقة المصلى يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين أوضاع المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة، وتشمل مناطق زرزارة والفواخير، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق الأكثر احتياجًا والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح المحافظ أن المشروع لا يقتصر على أعمال التطوير العمراني فقط، بل يمتد ليشمل دعمًا اجتماعيًا واقتصاديًا متكاملًا للأسر المستفيدة، من خلال تزويد المنازل بالأجهزة المنزلية الضرورية مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، وتأثيثها بالأسرة والدواليب وجميع احتياجات المعيشة الأساسية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تمت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية كان لها دور بارز في إنجاح المشروع وتوفير الدعم المادي واللوجستي اللازم، لافتًا إلى أن بعض الأثاث والأجهزة تم تصنيعها داخل ورش طلاب التعليم الفني بالمحافظة، في تجربة متميزة تربط التعليم بالإنتاج وتدعم تشغيل الشباب في مشروعات تنموية تخدم المجتمع المحلي.

واختتم المحافظ تصريحاته، مؤكدًا أن ما تحقق في منطقة المصلى يمثل نموذجًا عمليًا للتنمية المحلية المستدامة التي تسعى المحافظة لتعميمها على مختلف المراكز، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، مشيدًا بتكاتف الجهود التنفيذية والمجتمعية التي حولت توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية.

أسيوط منطقة المصلى مشروع تطوير منطقة المصلى حي غرب مدينة أسيوط تأهيل وتطوير 180 منزلًا الأكثر احتياجًا

