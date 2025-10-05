قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط: إزالة 50 حالة تعد واسترداد 760 فدان أملاك دولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات مجلس الوزراء، بشأن مواجهة التعديات على أراضي الدولة والتصدي للبناء المخالف بكل حزم.

تنفيذ الإزالات بكل حزم ودون أي تهاون

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوحدات المحلية وجهات الولاية، إلى جانب لجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة قوات الأمن، وذلك لتنفيذ الإزالات بكل حزم ودون أي تهاون، اعتمادًا على معدات المراكز والأحياء لإزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الحملات تمكنت من إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة بلغت 1391 مترًا مربعًا من المباني، فضلًا عن 760 فدانًا و9 قراريط و7 أسهم من الأراضي الزراعية، وذلك في نطاق 10 مراكز هي: (ديروط، القوصية، البداري، منفلوط، الفتح، أبنوب، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، وأسيوط)، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط.

وأشار المحافظ إلى أن الإزالات شملت تنفيذ 5 حالات تعدي بمركز ديروط على أراضي زراعية وأملاك الري ومتغيرات مكانية، و27 حالة تعدي فوري بمركز القوصية على أراضي زراعية تابعة لهيئة التعمير، وحالتي تعدي فوري بمركز البداري، و4 حالات استرداد أراضي تابعة للإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، ومثلها بمركز أبنوب تضمنت أراضي إصلاح زراعي وهيئة التعمير، إلى جانب حالتين تعدي فوري على أراضٍ زراعية بمركز أسيوط، وحالة واحدة في كل من مراكز (ساحل سليم، الفتح، صدفا، الغنايم)، بالإضافة إلى حالتين فوري متغيرات بنطاق حي شرق مدينة أسيوط.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الثالثة الحالية تأتي استكمالًا للمرحلتين السابقتين؛ الأولى التي جرت خلال الفترة من 9 حتى 22 أغسطس الماضي، والثانية التي استمرت من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن الجهود مستمرة لإزالة أي تعديات جديدة فور رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وجدد اللواء هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات بناء مخالف أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات من خلال الخط الساخن (114) أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

