محافظات

محافظ أسيوط: لجان ميدانية لمتابعة تصرفات مياه نهر النيل

لجان ميدانية لمتابعة تصرفات مياه نهر النيل بأسيوط
لجان ميدانية لمتابعة تصرفات مياه نهر النيل بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها المكثفة في متابعة تصرفات ومناسيب مياه نهر النيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق الحيوية الواقعة على ضفاف النهر.

المتابعة الميدانية للمناطق القريبة من مجرى النهر

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تشكيل لجنة ميدانية متخصصة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية وكلاء وزارات الزراعة، والري، والتضامن الاجتماعي، ومديري إدارات حماية النيل والصرف، وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ورؤساء المراكز والأحياء المعنيين، تتولى المتابعة الميدانية للمناطق القريبة من مجرى النهر، والتأكد من استقرار المناسيب وسلامة المنشآت الحيوية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال رصد أي ملاحظات تستوجب التدخل.

مراقبة الموقف المائي

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة بدأت أعمالها الميدانية بمتابعة عدد من المناطق التي تم تحديدها كمناطق ذات أهمية خاصة لمراقبة الموقف المائي، شملت محطات مياه نزلة عبد اللاه والهلالي والوليدية المرشحة، حيث جرى تفقد المآخذ والاطمئنان على سير العمل بها وانتظام تشغيل الطلمبات والمراحل التشغيلية دون أية معوقات.

وجود بعض الأعشاب وورد النيل بجوار المأخذ

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن اللجنة تفقدت محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة، والمأخذ الرئيسي واطمأنوا على استقرار مناسيب المياه بنهر النيل وسلامة المعدات، وقد تلاحظ وجود بعض الأعشاب وورد النيل بجوار المأخذ، وتم التوجيه برفعها ودراسة إمكانية الاستفادة منها بيئيًا وزراعيًا، كما تفقدوا محطة مياه الهلالي المرشحة، وتبين أن الوضع مستقر تمامًا ولا توجد أية ملاحظات على الأداء أو التشغيل، وأن جميع المعدات تعمل بكفاءة في ظل استقرار مناسيب المياه. وفي محطة مياه الوليدية المرشحة، فقد تم الاطمئنان على انتظام التشغيل واستقرار الوضع المائي.

وشدد المحافظ على أن اللجنة ستواصل عملها الميداني بصفة يومية لمتابعة الموقف في المناطق ذات الأولوية مع إعداد تقارير متابعة دورية تعرض أولًا بأول، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة في حال حدوث أي تغيرات في تصرفات مياه النهر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان سلامة المنشآت والمرافق الحيوية والحفاظ على الاستقرار البيئي والمجتمعي منوهًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة جاهزية واستعداد دائم للتعامل مع أي مستجدات، تنفيذًا لتعليمات الدولة وحرصًا على سلامة المواطنين والمنشآت الخدمية.

أسيوط مياه نهر النيل حماية النيل والصرف مجرى النهر مراقبة الموقف المائي أخبار أسيوط ارتفاع منسوب المياه

