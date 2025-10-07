محافظ أسيوط يفتتح معرض منتجات التعليم الفني احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، والذي أقيم بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية تأسيس عسكري بحي غرب، احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي جسدت أسمى معاني البطولة والوحدة والعمل الجماعي من أجل بناء الوطن ويأتي المعرض في إطار استلهام روح أكتوبر في العمل والبناء، تأكيدًا على أن تضافر الجهود ووحدة الصف هما السبيل لاستكمال مسيرة التنمية والازدهار في المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، واللواء أ.ح خالد عبد السميع قائد قطاع مدارس التأسيس العسكري، والعميد أ.ح هاني الفاروقي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد عبد الحكيم مساعد قائد القطاع، والمهندس النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحافظة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأعضاء مجالس الأمناء وهيئة التدريس.

منتجات متنوعة بمعرض التعليم الفني

وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط أجنحة المعرض التي ضمت باقة متنوعة من منتجات المدارس الفنية، شملت الصناعات الخشبية واليدوية والتراثية، والمنتجات الغذائية والزراعية كالعسل ومنتجات الألبان والمخبوزات والمخللات، إلى جانب مشغولات الكروشيه والخزف والإكسسوارات والمصنوعات الجلدية، وأشاد بجودة المنتجات ومهارة الطلاب في تصميمها وتنفيذها، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ما يمتلكه طلاب التعليم الفني من طاقات وقدرات إبداعية تستحق الدعم والتسويق.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح هذا المعرض في ذكرى نصر أكتوبر يحمل رسالة رمزية تؤكد أن روح التعاون والجهد الجماعي التي صنعت النصر ما زالت قادرة على بناء الحاضر والمستقبل، موضحًا أن التعليم الفني يمثل أحد ركائز التنمية في المحافظة، ويجسد توجه الدولة نحو إعداد كوادر مدربة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وسد احتياجات سوق العمل.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تسعى إلى إتاحة منافذ لتسويق منتجات المدارس الفنية داخل أسيوط وخارجها، بل والمشاركة في معارض دولية مستقبلًا، بما يضمن تحقيق دخل مستدام للطلاب ودعم روح المبادرة والإبداع لديهم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن مدارس التعليم الفني تشهد طفرة في التدريب والإنتاج، موضحًا أن هذا المعرض يجسد ثمرة التعاون بين الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية في إطار رؤية التعليم من أجل التنمية لافتا إلى ما نراه اليوم من منتجات عالية الجودة يعكس روح أكتوبر في الإصرار والإتقان، ويؤكد أن أبناءنا قادرون على المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة بسواعدهم وجهدهم وإبداعهم.