قطع المياه 10 ساعات عن مدينة أسيوط وقرى بحري

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن عن قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات نتيجة حدوث كسر وتصدع بخط السيب النهائي بمحطة صرف صحي عرب المدابغ قطر 1000 مم بمنطقة غرب أسيوط، نتيجة إلقاء مخلفات البناء الناشئة عن إنشاء وحدات سكنية جديدة، والذي يخدم مدينة أسيوط بالكامل وقري بحري مركز أسيوط.



ونوهت الشركة بأنه سيتم قطع المياه بداية من الساعة العاشرة مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس ولمدة 10 ساعات حتي يتمكن فريق الصيانه والطوارئ بإتمام اعمال تغيير الجزء المتصدع من خط الطرد.

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة الحد من استهلاك المياه في فترة الإصلاح إلا فى الضرورة القصوى نظراً لأن كل قطرة مياه يتم صرفها على خط الطرد يزيد من صعوبة أعمال الصيانة على القائمين عليها.

وأكدت أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للابلاغ عن أى احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى ، أو من أى محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة.