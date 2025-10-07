قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 275 محضرًا تموينيًا

إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة في متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على السلع الأساسية والأسواق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، شنت بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس المباحث، حملات تموينية مكثفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استهدفت المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي".

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 275 محضرًا تموينيًا متنوعًا ففي مجال الأسواق، تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، و58  عبوة عسل و 12 عبوة بلح عجوة بدون بيانات، بالإضافة إلى 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 100 كيلو جرام من الملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير 8 محاضر غلق لتجار تموينيين، و 4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، إلى جانب 6 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار للمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

تحرير 237 محضرًا للمخابز البلدية

وفي مجال المخابز، أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير 237 محضرًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات متنوعة مثل نقص الوزن والمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار تلك الحملات التموينية بشكل يومي في جميع المراكز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، للتأكد من التزام التجار والمخابز بالقوانين والقرارات التموينية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتسبب في إضرار بالصحة العامة.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية التموين ومباحث التموين، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرقابة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط الأجهزة التنفيذية ضبط المخالفات التموينية سلع غذائية منتهية الصلاحية حملات تموينية بأسيوط

رمضان صبحي

25 أكتوبر أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

الزيارة

رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس استئناف القاهرة لتهنئته ببداية العام القضائي الجديد

الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة

نبراس من منابر الفكر الإسلامي.. رئيس قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

