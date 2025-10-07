محافظ أسيوط: ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 275 محضرًا تموينيًا

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة في متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على السلع الأساسية والأسواق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، شنت بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس المباحث، حملات تموينية مكثفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استهدفت المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي".

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 275 محضرًا تموينيًا متنوعًا ففي مجال الأسواق، تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، و58 عبوة عسل و 12 عبوة بلح عجوة بدون بيانات، بالإضافة إلى 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 100 كيلو جرام من الملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير 8 محاضر غلق لتجار تموينيين، و 4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، إلى جانب 6 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار للمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

تحرير 237 محضرًا للمخابز البلدية

وفي مجال المخابز، أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير 237 محضرًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات متنوعة مثل نقص الوزن والمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار تلك الحملات التموينية بشكل يومي في جميع المراكز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، للتأكد من التزام التجار والمخابز بالقوانين والقرارات التموينية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتسبب في إضرار بالصحة العامة.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية التموين ومباحث التموين، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرقابة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.