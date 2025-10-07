قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
محافظات

مدير تعليم أسيوط يتابع تسليم التابلت لطلاب الثانوية والتسجيل بمنصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعي

مدير تعليم أسيوط يتابع تسليم التابلت لطلاب الثانوية والتسجيل بمنصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعى
مدير تعليم أسيوط يتابع تسليم التابلت لطلاب الثانوية والتسجيل بمنصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعى
إيهاب عمر

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ اليوم الثلاثاء سير الدراسة بمدرسة تمام رمضان الثانوية المشتركة بموشا التابعة لإدارة أسيوط التعليمية وتابع تسليم التابلت على طلاب الصف الاول الثانوى وتسجيلهم على منصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعى .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة سير الدراسة وتفعيل الشاشات الذكية بالمدرسة ومعامل الحاسب الالى لدمج التكنولوجيا فى مراحل التعليم تفعيلا لخطة وزارة التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وصول التابلت للصف الاول الثانوى


حيث زار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مدرسة تمام رمضان الثانوية بموشا البالغ عدد فصولها  15 فصل دراسى بإجمالى عدد طلاب  780طالب وطالبة وتفقد حجرات الدراسة واطمأن على مستوى الطلاب والتزام المعلمين و وصول التابلت للصف الاول الثانوى وتسليمه للطلاب والتأكيد على دخولهم منصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعى والتسجيل بها لتحقيق أقصى استفادة منها وحل أية مشكلات قد تواجههم والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمةوطالب بدمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية لمواكبة التحول الرقمى ..رافقه خلال التفقد حسين نفادى مدير إدارة المدرسة .


وأكد وكيل الوزارة - خلال الجولة التفقدية -  إلى متابعته المستمرة لكافة المدارس بالمحافظة بصفة يومية للوقوف على سير العملية التعليمية مشيرا الى الدعم المقدم من لواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط لقطاع التعليم بالمحافظة ومتابعته المستمرة خلال جولاته الميدانية بالمراكز والقرى وزيارة المدارس للوقوف على انتظام الدراسة والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتكريم المتميزين فى كافة المجالات تحفيزا لهم وتفعيل المشاركة المجتمعية فى كافة القطاعات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية للنهوض بالخدمات بكافة المؤسسات التعليمية موجها بالمتابعة اليومية المستمرة للطلاب والتشديد على عدم غياب الطلاب المتكرر والتأكيد على الالتزام والانضباط حرصا على انتظام العملية التعليمية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى .

أسيوط وزارة التربية والتعليم سير الدراسة التابلت طلاب الصف الاول الثانوى الذكاء الاصطناعى كيريو للبرمجة

