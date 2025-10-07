قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
أخبار البلد

البابا تواضروس من أسيوط: بالصبر تقتنون أنفسكم وبالإيمان تنالون الفرح الكامل

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة أسيوط بعد إعادة بنائها بالكامل، لتكون الكنيسة السابعة التي يدشنها قداسته خلال جولته الرعوية بالمحافظة.

تأمل في أية

وشارك في صلوات التدشين والقداس ١٨ من الآباء المطارنة والأساقفة، وسط حضور شعبي كبير.

وخلال عظته، تحدث قداسته عن المعاني الروحية في الآية: "اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً"، موضحًا أن الحياة الروحية تقوم على ثلاث دعائم:
الصلاة بالإيمان، الصبر في التجارب، والفرح الكامل في حياة الشركة مع الله.

من جانبه، عبّر نيافة الأنبا يوأنس عن سعادة الإيبارشية بزيارة قداسة البابا، مؤكدًا أنها تحمل بُعدًا روحيًا عميقًا لمحافظة أسيوط.

وتُعد كنيسة مارجرجس من أقدم كنائس المدينة، إذ يرجع تأسيسها إلى عام ١٩٤٥، وقد أعيد بناؤها بالكامل بعد تعرضها لأضرار جسيمة في أحداث عام ٢٠١٣، ليتم اليوم تدشينها رسميًا في حلة جديدة تليق بمكانتها التاريخية والروحية.

بالصور

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

