البابا تواضروس من أسيوط: بالصبر تقتنون أنفسكم وبالإيمان تنالون الفرح الكامل

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة أسيوط بعد إعادة بنائها بالكامل، لتكون الكنيسة السابعة التي يدشنها قداسته خلال جولته الرعوية بالمحافظة.

تأمل في أية

وشارك في صلوات التدشين والقداس ١٨ من الآباء المطارنة والأساقفة، وسط حضور شعبي كبير.

وخلال عظته، تحدث قداسته عن المعاني الروحية في الآية: "اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً"، موضحًا أن الحياة الروحية تقوم على ثلاث دعائم:

الصلاة بالإيمان، الصبر في التجارب، والفرح الكامل في حياة الشركة مع الله.

من جانبه، عبّر نيافة الأنبا يوأنس عن سعادة الإيبارشية بزيارة قداسة البابا، مؤكدًا أنها تحمل بُعدًا روحيًا عميقًا لمحافظة أسيوط.

وتُعد كنيسة مارجرجس من أقدم كنائس المدينة، إذ يرجع تأسيسها إلى عام ١٩٤٥، وقد أعيد بناؤها بالكامل بعد تعرضها لأضرار جسيمة في أحداث عام ٢٠١٣، ليتم اليوم تدشينها رسميًا في حلة جديدة تليق بمكانتها التاريخية والروحية.