بعد زيارة رعوية استمرت 7 أيام.. البابا تواضروس يغادر محافظة أسيوط

غادر قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الثلاثاء، محافظة أسيوط بعد زيارة رعوية استمرت أسبوعًا.

ودشّن وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال زيارته الرعوية لـ 7 إيبارشيات بمحافظة أسيوط ووضع حجر الأساس لعدد من الكنائس والمشروعات الخدمية والتعليمية والطبية والاجتماعية، كما شملت الزيارة لقاءات مع رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وأبناء الإيبارشيات السبع بالمحافظة.

الزيارة تحمل أثرًا روحيًا عميقًا يتجاوز الطابع الاحتفالي

من جانبه، عبّر نيافة الأنبا يوأنس عن سعادته وشعب أسيوط بزيارة قداسة البابا، مشيرًا إلى أن الزيارة تحمل أثرًا روحيًا عميقًا يتجاوز الطابع الاحتفالي، ونقل عن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قوله إن زيارة البابا رفعت اسم المحافظة في أعين العالم.

وفي ختام كلمته، وجّه الأنبا يوأنس الشكر للآباء المطارنة والأساقفة الذين رافقوا قداسة البابا طوال الزيارة، كما ثمّن جهود جميع من ساهموا في تأسيس الكنيسة، مشيدًا بدور القيادات المحلية بقيادة اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط.