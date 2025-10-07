محافظ أسيوط: جولات ميدانية لمتابعة المشروعات ودعم التنمية بمركز صدفا

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه كلف رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني على المشروعات للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات، وفي هذا الإطار، قام هاني محمد، رئيس مركز ومدينة صدفا، بجولة تفقدية شملت مشغل الملابس بقرية أولاد إلياس، لمتابعة مراحل تنفيذ الأعمال بالمشغل الذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب والأسر المنتجة ودعم الاقتصاد المحلي.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأضاف المحافظ أن الدولة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة داخل المجتمعات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بكل مركز، مشددًا على دعمه الكامل لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع وعي المواطنين بالقضايا المجتمعية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية المستدامة.