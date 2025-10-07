قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: جولات ميدانية لمتابعة المشروعات ودعم التنمية بمركز صدفا

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مشغل ملابس
رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مشغل ملابس
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه كلف رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني على المشروعات للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات، وفي هذا الإطار، قام هاني محمد، رئيس مركز ومدينة صدفا، بجولة تفقدية شملت مشغل الملابس بقرية أولاد إلياس، لمتابعة مراحل تنفيذ الأعمال بالمشغل الذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب والأسر المنتجة ودعم الاقتصاد المحلي.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأضاف المحافظ أن الدولة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة داخل المجتمعات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بكل مركز، مشددًا على دعمه الكامل لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما أشار إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع وعي المواطنين بالقضايا المجتمعية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية المستدامة.

أسيوط المشروعات الخدمات مركز ومدينة صدفا فرص عمل الأسر المنتجة الاقتصاد المحلي مركز صدفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

25 أكتوبر أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

الزيارة

رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس استئناف القاهرة لتهنئته ببداية العام القضائي الجديد

الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة

نبراس من منابر الفكر الإسلامي.. رئيس قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد