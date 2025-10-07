رساله مؤثرة من الغندور عن وضع الزمالك :انتقل أهم لاعبيه للمنافس

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية بشأن وضع الزمالك الحالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتب خالد الغندور :الزمالك انسحب ارضه الزمالك عليه فلوس للاعبين و أنديتهم الزمالك عنده خناقات جوه مجلس الادارة.

وتابع : الزمالك لاعيبته بتشتكي عشان فلوسها الزمالك انتقل اهم لاعبيه للمنافس الزمالك عنده لاعبين قدامي بيطلعوا في الاعلام عشان يكسبوا رضا المنافس في النهاية الزمالك ١٨ نقطة زيه زي غيره.









ويواجه فريق نادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى في اطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

يواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بذهاب الدور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الاياب بين الزمالك و ديكيداها الصومالي يوم السبت 25 أكتوبر الساعة 6 مساءً في إياب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.