مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

لقى ٤ مسجلين خطر مصرعهم فى تبادل إطلاق نار مغ قوات الأمن بقنا، خلال مداهمة وكر لتجارة المخدرات بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

وأسفرت الحملة عن مصرع كل من : ح. أ.ع و شقيقه م، ع. ج. م، و أ.م.ح.وإصابة ربة منزل وابنها.

وتبين أن المتهمين بادروا بإطلاق النار فور مشاهدتهم لقوات الأمن، ما دفعهم للرد عليهم، وانتهت بمصرع 4 أفراد لهم معلومات جنائية.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الاشتباكات، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.