رياضة

بعد تتويجه بجائزة جلوب برستيج.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله

رونالدو
رونالدو
محمد سمير

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، أنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي، مؤكدًا أن مسيرته الكروية لا تزال مستمرة بنفس الطموح والعزيمة.

وقال “رونالدو” بعد تتويجه رسميًا بجائزة «جلوب بريستيج» التي يمنحها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تكريمًا لمسيرته الاستثنائية مع منتخب بلاده: «لدي العديد من الجوائز في منزلي، لكن هذه الجائزة تحمل طابعًا خاصًا. قبل الحفل فكرت: هل تُمنح جائزة بريستيج في نهاية المسيرة؟ ثم قلت لنفسي: لا، هي استمرار لمسيرة حافلة بالعطاء وليست ختامًا لها».

وأضاف نجم النصر السعودي: «أشعر بالفخر لأنني مثلت منتخب البرتغال لمدة 22 عامًا، وما زال الشغف نفسه يملأني كلما ارتديت قميص بلدي. فتمثيل المنتخب هو الشرف الأكبر لأي لاعب، ولو كان بيدي لاخترت أن أكون في المنتخب طوال مسيرتي».

وأكد “كريستيانو” أن فكرة الاعتزال لا تشغل تفكيره حاليًا، موضحًا أنه لا يزال قادرًا على العطاء داخل المستطيل الأخضر، وقال: «أمتلك الدافع والطاقة للاستمرار، وأشعر أن بإمكاني تقديم المزيد في السنوات المقبلة. ربما ليست فترة طويلة، لكنها كافية لأواصل الإسهام مع فريقي ومنتخب بلادي، وعندما يحين وقت الرحيل سأغادر وأنا راضٍ تمامًا، لأنني لم أبخل بأي جهد طوال مشواري».

واختتم القائد البرتغالي حديثه برسالة امتنان لزملائه في المنتخب، قائلاً: «أشكر كل من لعبت معهم عبر السنين، من الأجيال السابقة إلى اللاعبين الحاليين، وتعلمت من الجميع، حتى من الجيل الأصغر. هدفنا الآن هو التركيز على المباريات القادمة في التصفيات والفوز من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026، ونركز على الحاضر ونسير نحو المستقبل بخطوات ثابتة».

رونالدو كريستيانو رونالدو النصر السعودي الاعتزال جائزة جلوب برستيج منتخب البرتغال

