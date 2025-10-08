أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط، والتي استمرت ثمانية أيام، شملت زيارة إيبارشيات المحافظة السبع وثمانية أديرة.

وشهدت الجولة استقبالا شعبيا واسعا، إذ امتلأت الكنائس والأديرة بالمؤمنين الذين حرصوا على المشاركة في الصلوات ونوال بركة قداسته، كما احتشد الأهالي على الطرق والشوارع حاملين سعف النخيل وأغصان الزيتون تعبيرًا عن محبتهم.

وشارك في الاستقبال ممثلون عن القيادات التنفيذية والنيابية والأمنية بالمحافظة، إلى جانب كبرى العائلات الأسيوطية، خلال الحفل الذي أُقيم على شرف قداسته في دير السيدة العذراء بدرنكة.

تدشين 7 كنائس

ورافق محافظ أسيوط اللواء الدكتور هشام أبو النصر قداسة البابا في عدد من الفعاليات، معبرًا عن تقديره للزيارة، كما بذلت الأجهزة الأمنية جهدًا كبيرًا في تأمين وتنظيم الجولة، وقد وجّه لهم قداسة البابا الشكر.

ورافق قداسته خلال الزيارة أكثر من ٢٥ مطرانًا وأسقفًا، والتقى بمجالس الكهنة والمكرسات والرهبان، متحدثًا في موضوعات رعوية وروحية.

وخلال الجولة دشن سبع كنائس في أربع إيبارشيات، ووضع حجر أساس لعدد من الكنائس الجديدة، كما افتتح ووضع حجر الأساس لعدة مشروعات خدمية تشمل مدارس ومستشفيات وأندية.