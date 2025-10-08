قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
تحركات عاجلة داخل الزمالك لتجنب فسخ عقد محمود بنتايك
الزراعة: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات
رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: الأجواء إيجابية واللاعبون عازمون على حسم التأهل
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يتفقان: لا مكان لحماس في حكم فلسطين
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
بعد تتويجه بجائزة جلوب برستيج.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله
اتفاق مبدئي.. مصادر بالأهلي تكشف اختيار المدير الفني الجديد والحسم خلال ساعات
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط، والتي استمرت ثمانية أيام، شملت زيارة إيبارشيات المحافظة السبع وثمانية أديرة.

وشهدت الجولة استقبالا شعبيا واسعا، إذ امتلأت الكنائس والأديرة بالمؤمنين الذين حرصوا على المشاركة في الصلوات ونوال بركة قداسته، كما احتشد الأهالي على الطرق والشوارع حاملين سعف النخيل وأغصان الزيتون تعبيرًا عن محبتهم.

وشارك في الاستقبال ممثلون عن القيادات التنفيذية والنيابية والأمنية بالمحافظة، إلى جانب كبرى العائلات الأسيوطية، خلال الحفل الذي أُقيم على شرف قداسته في دير السيدة العذراء بدرنكة.

تدشين 7 كنائس 

ورافق محافظ أسيوط اللواء الدكتور هشام أبو النصر قداسة البابا في عدد من الفعاليات، معبرًا عن تقديره للزيارة، كما بذلت الأجهزة الأمنية جهدًا كبيرًا في تأمين وتنظيم الجولة، وقد وجّه لهم قداسة البابا الشكر.

ورافق قداسته خلال الزيارة أكثر من ٢٥ مطرانًا وأسقفًا، والتقى بمجالس الكهنة والمكرسات والرهبان، متحدثًا في موضوعات رعوية وروحية.

وخلال الجولة دشن سبع كنائس في أربع إيبارشيات، ووضع حجر أساس لعدد من الكنائس الجديدة، كما افتتح ووضع حجر الأساس لعدة مشروعات خدمية تشمل مدارس ومستشفيات وأندية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنائس درنكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

السفير الإماراتي في زيارة حسن شحاتة

السفير الإماراتي: حسن شحاتة أسطورة خالدة في تاريخ الكرة المصرية

خالد الغندور

رساله مؤثرة من الغندور عن وضع الزمالك :انتقل أهم لاعبيه للمنافس

ترشيحاتنا

طريقة عمل بابا غنوج

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

القلق والتوتر

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

ضعف الانتصاب

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

بالصور

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد