قرار عاجل بشأن 13 فتاة بينهن أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بالنزهة

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط 13 فتاة بينهن أجانب يمارسن الرذيلة داخل ناد صحى بالنزهة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالكة ناد صحى و13 سيدة و5 أشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز ، والترويج لنشاطهم عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط مالكته وبصحبتها (13 سيدة "من بينهن 6 يحملن جنسيات دول مختلفة، 5 أشخاص) .

وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.