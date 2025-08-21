قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري
المستشار محمود فوزي: القيادة السياسية تقف مع المواطن البسيط في مختلف القطاعات
وزير الشؤون النيابية: الدورة التشريعية الأخيرة شهدت زخمًا غير مسبوق في القوانين المؤثرة اجتماعيًا
إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات
ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية
بكلمات مؤثرة عن والده | شاهد دموع نجل شهيد محطة وقود العاشر يوم زفافه
مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا
قرار عاجل بشأن 13 فتاة بينهن أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بالنزهة
تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء
السعودية تستنكر استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان
كامل الوزير يرد عن المنتقدين لإنشاء مصنع للزبيب : هو عيب ولا حرام
قمة نيوم تفتح آفاقا جديدة.. شراكات مصرية سعودية في التكنولوجيا والنقل والطاقة
قرار عاجل بشأن 13 فتاة بينهن أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بالنزهة

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط 13 فتاة بينهن أجانب يمارسن الرذيلة داخل ناد صحى بالنزهة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالكة ناد صحى و13 سيدة و5 أشخاص يمارسون الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز ، والترويج لنشاطهم عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط مالكته وبصحبتها (13 سيدة "من بينهن 6 يحملن جنسيات دول مختلفة، 5 أشخاص) .

وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

