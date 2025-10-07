هاتف Motorola Moto G Power 2025 .. صفقة برايم داي التي تجمع بين القوة والأناقة

تقدم موتورولا في هاتفها Moto G Power 2025 تركيبة غير مسبوقة من القوة والسعر المعقول.

يحمل الهاتف بطارية ضخمة بسعة 5,000 مللي أمبير تكفي ليومين أو أكثر في الاستخدام المكثف، وهو ما يضع الهاتف في مقدمة الأجهزة المنافسة بالفئة المتوسطة من حيث التحمل والموثوقية.

الشاشة الكبيرة بحجم 6.8 بوصة بدقة عالية تدعم معدل تحديث 120 هرتز لضمان سلاسة العرض، إلى جانب 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وهو رقم مميز بهذا السعر.

مواصفات الحماية الفائقة والأداء العملي

ولا تقتصر الميزات على الأداء فقط، بل يوفر الهاتف حمايات متعددة من الماء والغبار (IP68، IP69) ومعايير المتانة العسكرية (MIL-STD-810H).

يبرز التصميم بلمسات الجلد النباتي ليمنح المستخدمين إحساسًا بالفخامة والتميّز على الرغم من أن الهاتف يباع بخصم يصل إلى 33% ويبلغ سعره 199 دولارا فقط خلال عروض برايم داي.

يتيح هذا المزج بين الأناقة والأداء المحترف فرصة حقيقية للفوز بجهاز قوي وبسعر مغرٍ.

ذكاء الشراء لمن يحدد أولوياته

يشكل هاتف Moto G Power 2025 خياراً مضموناً لمحبي الأداء والثمن المناسب.

وبينما تزداد أسعار المنافسين من سامسونج وجوجل، تثبت موتورولا بأنها قادرة على إنتاج أجهزة تحاكي الكبار من حيث الأداء والميزات دون الحاجة لدفع الكثير. كل ذلك يجعل منه صفقة لا ينبغي تفويتها لمن يبحث عن هاتف عملي يحافظ على الميزانية.