27 ألف جنيه مكسب استثمار 100 ألف جنيه.. الشهادات البنكيه كلمه السر

يبحث المواطنون عن افضل طريقة للاستثمار بالشهادات البنكية، خاصه بعد اعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس.

شهادات بنكيه - البنك الاهلي المصري

وتاتي الشهادات البنكية افضل طريقه للاستثمار، ويقدم البنك الاهلي 3 شهادات بالبنك الاهلي المصري الشهادة البلاتينية بعدة أنواع لتلبية احتياجات العملاء المختلفة من حيث العائد ومرونة الصرف، وذلك بحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولمدة ثلاث سنوات.

وفيما يلي تفاصيل الشهادات المتاحة، وامثلة علي قيمة استثمار 100 ألف جنيه، بشهادات البنك الأهلي المختلفة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

المدة: 3 سنوات.

سعر العائد:

23% في السنة الأولى.

19% في السنة الثانية.

15% في السنة الثالثة.

الاقتراض: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان.

الاسترداد: غير مسموح بالاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. يمكن الاسترداد قبل نهاية المدة وفق الشروط المعلنة، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

لو استثمرت 100,000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:

السنة الأولى: 23,000 جنيه

السنة الثانية: 19,000 جنيه

السنة الثالثة: 15,000 جنيه

إجمالي العائد خلال 3 سنوات = 57,000 جنيه

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

المدة: 3 سنوات.

سعر العائد:

27% في السنة الأولى.

22% في السنة الثانية.

17% في السنة الثالثة.

نوع العائد: سنوي طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتسابه من يوم العمل التالي للشراء.

الاقتراض: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان.

الاسترداد: غير مسموح بالاسترداد قبل مرور 6 أشهر، مع إمكانية الاسترداد المبكر وفق القواعد المعلنة، واسترداد القيمة كاملة بنهاية المدة.

لو استثمرت 100,000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي:

السنة الأولى: 27,000 جنيه

السنة الثانية: 22,000 جنيه

السنة الثالثة: 17,000 جنيه

إجمالي العائد خلال 3 سنوات = 66,000 جنيه

الشهادة البلاتينية 3 سنوات (عائد ثابت)

المدة: 3 سنوات.

سعر العائد: 18.5% شهري.

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة، يبدأ احتسابه من يوم العمل التالي للشراء.

الاقتراض: متاح الاقتراض بضمان الشهادة أو الحصول على بطاقات ائتمان.

الاسترداد: لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر، مع السماح بالاسترداد المبكر وفق القواعد، واسترداد كامل القيمة الاسمية عند نهاية المدة.

لو استثمرت 100,000 جنيه في الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 18.5% شهريا:

العائد الشهري = 1541.66 جنيه تقريبا.

العائد السنوي = 18,500 جنيه.

إجمالي العائد خلال 3 سنوات = 55,500 جنيه.



قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

قرر البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، في خطوة تعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري من تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وبحسب بيان المركزي، تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 23.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 22.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 22.50%.

تراجع معدل التضخم

وأوضحت اللجنة أن القرار جاء انعكاسا للتغيرات الأخيرة في معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو من نفس العام. كما شهد التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سالب 0.3% في يوليو 2025، مقارنة بسالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025.

وفي المقابل، سجل معدل التضخم العام للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو 2025، بينما جاء معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سالب 0.5% في يوليو 2025، مقابل 0.4% خلال يوليو 2024 وسالب 0.1% في يونيو 2025.