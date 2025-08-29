قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

27 ألف جنيه مكسب استثمار 100 ألف جنيه.. الشهادات البنكيه كلمه السر

شهادات بنكيه - البنك الاهلي المصري
شهادات بنكيه - البنك الاهلي المصري
محمد غالي

يبحث المواطنون عن افضل طريقة للاستثمار بالشهادات البنكية، خاصه بعد اعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس.

شهادات بنكيه - البنك الاهلي المصري

وتاتي الشهادات البنكية افضل طريقه للاستثمار، ويقدم البنك الاهلي 3 شهادات بالبنك الاهلي المصري الشهادة البلاتينية بعدة أنواع لتلبية احتياجات العملاء المختلفة من حيث العائد ومرونة الصرف، وذلك بحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولمدة ثلاث سنوات.

وفيما يلي تفاصيل الشهادات المتاحة، وامثلة علي قيمة استثمار 100 ألف جنيه، بشهادات البنك الأهلي المختلفة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

المدة: 3 سنوات.
سعر العائد:

 23% في السنة الأولى.
 19% في السنة الثانية.
 15% في السنة الثالثة.
الاقتراض: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان.
الاسترداد: غير مسموح بالاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. يمكن الاسترداد قبل نهاية المدة وفق الشروط المعلنة، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

لو استثمرت 100,000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:
السنة الأولى: 23,000 جنيه
السنة الثانية: 19,000 جنيه
السنة الثالثة: 15,000 جنيه
إجمالي العائد خلال 3 سنوات = 57,000 جنيه

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

المدة: 3 سنوات.
سعر العائد:

 27% في السنة الأولى.
 22% في السنة الثانية.
 17% في السنة الثالثة.
نوع العائد: سنوي طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتسابه من يوم العمل التالي للشراء.
الاقتراض: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمان.
الاسترداد: غير مسموح بالاسترداد قبل مرور 6 أشهر، مع إمكانية الاسترداد المبكر وفق القواعد المعلنة، واسترداد القيمة كاملة بنهاية المدة.

لو استثمرت 100,000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي:
السنة الأولى: 27,000 جنيه
السنة الثانية: 22,000 جنيه
السنة الثالثة: 17,000 جنيه
إجمالي العائد خلال 3 سنوات = 66,000 جنيه

الشهادة البلاتينية 3 سنوات (عائد ثابت)

المدة: 3 سنوات.
سعر العائد: 18.5% شهري.
نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة، يبدأ احتسابه من يوم العمل التالي للشراء.
الاقتراض: متاح الاقتراض بضمان الشهادة أو الحصول على بطاقات ائتمان.
الاسترداد: لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر، مع السماح بالاسترداد المبكر وفق القواعد، واسترداد كامل القيمة الاسمية عند نهاية المدة.

لو استثمرت 100,000 جنيه في الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 18.5% شهريا:
العائد الشهري = 1541.66 جنيه تقريبا.
العائد السنوي = 18,500 جنيه.
إجمالي العائد خلال 3 سنوات = 55,500 جنيه.


قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

قرر البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبد الله خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بما يعادل 200 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، في خطوة تعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري من تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وبحسب بيان المركزي، تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 23.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 22.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 22.50%.

تراجع معدل التضخم

وأوضحت اللجنة أن القرار جاء انعكاسا للتغيرات الأخيرة في معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو من نفس العام. كما شهد التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سالب 0.3% في يوليو 2025، مقارنة بسالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025.

وفي المقابل، سجل معدل التضخم العام للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو 2025، بينما جاء معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سالب 0.5% في يوليو 2025، مقابل 0.4% خلال يوليو 2024 وسالب 0.1% في يونيو 2025.

بالشهادات البنكيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة بالبنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع الرابع من الخطة التدريبية بمركز سقارة الأحد المقبل

من عمومية الأطباء البيطريين العادية

ألف طبيب يشاركون بعمومية البيطريين العادية.. مشاهد من الحضور

العودة الطوعية للسودانيين

انطلاق القطار التاسع لعودة السودانيين المقيمين في مصر - صور

بالصور

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي
آودي

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

فورد
فورد
فورد

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

مكانس وسيارات
مكانس وسيارات
مكانس وسيارات

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد