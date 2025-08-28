قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بنك NXT يحقق نموًا قويًا في مؤشرات النصف الأول من 2025

بنك NXT
بنك NXT
ولاء عبد الكريم

أعلن بنك NXT عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، عكست نموًا مستدامًا في مختلف المؤشرات الرئيسية. 

وبلغ إجمالي الأصول نحو 88.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 11%، فيما ارتفع صافي الأرباح إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 24%. كما حقق البنك صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 3 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 19%.

وأوضح البنك أن إجمالي ودائع العملاء سجل 76.2 مليار جنيه بنمو قدره 12%، موزعة بين ودائع الأفراد التي بلغت 25.9 مليار جنيه بنسبة نمو 20.5%، وودائع الشركات التي وصلت إلى 50.3 مليار جنيه محققة نموًا بنسبة 8%. كما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 41 مليار جنيه بزيادة 20%، بينها 13.2 مليار جنيه قروض للأفراد بنمو 28%، و27.8 مليار جنيه قروض للشركات بنمو 16%.

وأشار البنك إلى أن حقوق الملكية بلغت 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 11%، فيما وصل عدد الفروع إلى 35 فرعًا، وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي 124 ماكينة، في إطار خططه التوسعية لتعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات عملائه في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك NXT، أن النتائج تعكس قوة المركز المالي للبنك واستراتيجيته الناجحة في التوسع ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على التزام البنك بمواصلة الاستثمار في الخدمات الرقمية وتطوير منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

بنك NXT نتائج مالية المؤشرات الرئيسية

