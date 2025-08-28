ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي

بدأ ميناء العين السخنة استقبال أحدث الرافعات العملاقة مع وصول سفينة الشحن INDUSTRIAL SONG القادمة من ميناء أنتويرب البلجيكي، وعلى متنها رافعتان من طراز Konecranes ESP 08، وذلك في إطار خطة التطوير المستمرة التي تنفذها الشركة لتعزيز قدرات الميناء ورفع كفاءته التشغيلية.

وتتميز الرافعتان بقدرة رفع تصل إلى 125 طناً وبذراع يبلغ 54 متراً، لتدخلا الخدمة على رصيف BGC Berth – Basin 1، وهو ما يعزز قدرة الميناء على التعامل مع أحجام أكبر من البضائع، ويضاعف سرعة المناولة اليومية، مع تقليص زمن انتظار السفن، ومنح الميناء ميزة تنافسية في سوق الخدمات اللوجستية الإقليمي.

هذه الدفعة الجديدة، التي تعد الثانية بعد استلام أول دفعة من المعدات عام 2024، تعكس بوضوح استراتيجية دي بي ورلد مصر للتوسع المستمر ورفع الطاقة الاستيعابية، والهادفة إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم تداول البضائع العامة، بما يواكب النمو المتسارع في حركة التجارة، ويجذب المزيد من العملاء الإقليميين والدوليين.

وفي هذا السياق، قال محمد شهاب، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية – مصر وشمال إفريقيا: "يمثل وصول هذه الرافعات المتطورة تأكيداً على التزامنا بدعم خطط الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للموانئ وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتعزيز دور السخنة كبوابة رئيسية للتجارة بين الشرق والغرب. فمع كل استثمار جديد نقدمه في السخنة، نعزز قدرتنا على تلبية متطلبات السوق المتنامية، ونرسخ موقعنا كحلقة وصل رئيسية للتجارة في المنطقة. فهذه المعدات ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء، من خلال رفع القدرة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة للعملاء، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لجعل موانئها الأكثر كفاءة في المنطقة" .

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة ترسخ مكانة دي بي ورلد مصر كلاعب محوري في سلاسل الإمداد العالمية، وتؤكد دورها كأحد أهم الأذرع الداعمة لخطط الحكومة المصرية لتطوير الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.