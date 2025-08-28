قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
بعد دخول قوات الاحتلال لوزارة الدفاع .. استنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري
متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل
رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
بعد رفع الراية الحمراء غرب الإسكندرية.. هذه الشواطئ مفتوحة الآن
بمناسبة المولد النبوي..البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك الخميس المقبل
الآن.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية
غارة روسية على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد: ترقب واسع لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع «ديارنا»

آية الجارحي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم نسب تنفيذ الأعمال بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بمدينة أكتوبر الجديدة، مشدداً على ضرورة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال بجميع المدن، وبذل جميع الجهود لخروج هذه المشروعات بالشكل اللائق الذي يلبّي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان سير العمل بالمشروع السكني "ديارنا"، مشيرا إلى أنه "يتم تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" في ٢٣ مدينة من المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نستهدف حوالى ٦٠ ألف وحدة بإجمالي ٢٣١٠ عمارات ويتم تنفيذ عدد ٢٣٨٤٢ وحدة منها كمرحلة أولى، كما أن نسب التنفيذ بمشروع "ديارنا" تصل إلى ٣٥% ببعض المدن وأكثرها تقدما هى أكتوبر الجديدة".

وفي هذا الإطار، صرّح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن مشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط، موضحًا أن نسب التنفيذ بلغت نحو 51% من إجمالي المشروع رغم حداثة إسناده في مطلع أبريل 2025 الماضي.

وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يتميز بجاهزية اكتمال المرافق والخدمات، حيث تقع العمارات بمنطقة مشروع “سكن مصر الواحة” بجنوب طريق الواحات.

وأشار "عبد المقصود" إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة، ورغم حداثة إنشائها بقرار جمهوري عام 2017 كإحدى مدن الجيل الرابع، إلا أنها بها مشروعات سكنية كبيرة وتشهد طفرة عمرانية كبرى، حيث يجري تنفيذ 151,080 وحدة سكنية بمحور منخفضي الدخل، منها 599 عمارة سكنية ضمن مبادرة “الإسكان الأخضر” بالإضافة إلى 4236 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع “سكن مصر”، بجانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “ديارنا” الذي يعد إضافة جديدة لمنظومة الإسكان المتوسط.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في توفير وحدات سكنية عصرية، متكاملة الخدمات، تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات الأجيال القادمة.

