الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
بعد دخول قوات الاحتلال لوزارة الدفاع .. استنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري
متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل
رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
بعد رفع الراية الحمراء غرب الإسكندرية.. هذه الشواطئ مفتوحة الآن
بمناسبة المولد النبوي..البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك الخميس المقبل
الآن.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية
غارة روسية على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد: ترقب واسع لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم
اقتصاد

الإسكان: تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة الأحد

مشروع سكن مصر
مشروع سكن مصر
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الثانية بمدينة القاهرة الجديدة، من يوم الأحد المقبل 31/8/2025، وحتى يوم الخميس 2/10/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

 وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية) مسلسل رقم (6 – 7) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (3) لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، حيث سيتم تسليم وحدات العمارة 125، يوم الأحد 31/8/2025، ووحدات العمارة 126، يوم الإثنين 1/9/2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 2/9/2025، ووحدات العمارة 128، يوم الأربعاء 3/9/2025، ووحدات العمارة 129، يوم الخميس 4/9/2025، ووحدات العمارة 130، يوم الأحد 7/9/2025، ووحدات العمارة 131، يوم الإثنين 8/9/2025، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الثلاثاء 9/9/2025، ووحدات العمارة 133، يوم الأربعاء 10/9/2025، ووحدات العمارة 134، يوم الخميس 11/9/2025.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة، عن أنه سيتم وحدات العمارة 135، يوم الأحد 14/9/2025، ووحدات العمارة 136، يوم الإثنين 15/9/2025، ووحدات العمارة رقم 137، يوم الثلاثاء 16/9/2025، ووحدات العمارة 138، يوم الأربعاء 17/9/2025، ووحدات العمارة 139، يوم الخميس 18/9/2025، لافتاً إلى أنه سيتم وحدات العمارة 140، يوم الأحد 21/9/2025، ووحدات العمارة 141، يوم الإثنين 22/9/2025، ووحدات العمارة رقم 142، يوم الثلاثاء 23/9/2025، ووحدات العمارة 143، يوم الأربعاء 24/9/2025، ووحدات العمارة 144، يوم الخميس 25/9/2025.

وقال سيتم تسليم وحدات العمارة 145، يوم الأحد 28/9/2025، ووحدات العمارة 146، يوم الإثنين 29/9/2025، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الثلاثاء 30/9/2025، ووحدات العمارة 148، يوم الأربعاء 1/10/2025، ووحدات العمارة 149، يوم الخميس 2/10/2025، لافتاً إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة خلف محطة مياه التسعين الجنوبي بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

شريف الشربيني مشروع سكن مصر القاهرة الجديدة

