300 ألف جنيه .. تفاصيل قرض بنك مصر للمقبلين على الزواج

قرض بنك مصر للمقبلين على الزواج أصبح محل اهتمام كثير من الشباب خلال الساعات الماضية، لمعرفة تفاصيل القروض التي تقدمها البنوك، ومنها قرض الزواج من بنك مصر لتمويل مصروفات الزواج ضمن القروض التي يقدمها البنك.

قرض الزواج من بنك مصر

بنك مصر أعلن عن قرض تمويل مصروفات حفلات الزواج للموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة، بعد تقديم بعض الأوراق المطلوبة.

واقرأ أيضًا:

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك مصر

الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 سنة

الحد الأقصى لقيمة القرض: 300 ألف جنيه.

الحد الأقصى لنسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأقصى لمدة القرض: 5 سنوات.

المصروفات الإدارية: 1.50% من إجمالي قيمة القرض (تخصم آليا).

المستندات المطلوبة لقرض الزواج

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

عرض سعر أو بيان مصروفات.

مستندات الموظفين

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

مستندات أصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة

صورة البطاقة الضريبية.

ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

مستندات مستحقي المعاشات

بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.

بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

قيمة قرض زواج من بنك مصر وفترة السداد

تبلغ قيمة التمويل قرض الزواج من بنك مصر حيث تصل إلى 300 ألف جنيه، مع فترة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات، كما أن المصروفات الإدارية تخصم 1.5% من إجمالي قيمة القرض دفعة واحدة.

كما يبلغ الحد الأقصى لنسبة التمويل: تبلغ 100% من إجمالي قيمة القرض، وبالاضافة إلي الحد الأدنى لسن العميل يبدأ من 21 سنة.

قرض الزواج من البنك الأهلي المصري

كما يتيح البنك الأهلي، قرض زواج لجميع المواطنين والفئات، سواء كان موظف بالحكومة أو القطاع الخاص أو يعمل بالأعمال الحرة.

قرض الزواج

تبدأ القروض من 5 الآف جنيهًا وتصل إلى نصف مليون جنيه مصري.

كما يمنح البنك الأهلي المصري، قرض بقيمة مليون جنيه، في حالة واحدة فقط، إذا قام طالب القرض بتحويل مكافأة نهاية خدمته للبنك.

قروض البنك الأهلي

يمكن أن تمتد فترة تسديد القرض للبنك حتى 10 سنوات.

يمكنك استخدام القرض من البنك الأهلي في تسديد القروض لبنوك أخرى.

لا يشترط وجود ضامن حكومي للمتقدم لطلب القرض الشخصي من البنك الأهلي.

يفتح البنك الأهلي حساب جاري لك مجانًا في البنك.

شروط الحصول على قرض الزواج من البنك الاهلي المصري

نشر موقع البنك الأهلى، أبرز المستندات المطلوبة من أجل الحصول على قرض الزواج كالآتي:

يشترط ألا يقل دخل المتقدم للحصول على قرض من البنك الأهلى المصري عن 500 جنيه، حيث يقدم المتقدم لطلب القرض خطاب معتمد من جهة العمل لإثبات دخله الشهري.