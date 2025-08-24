قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الأزمة عدت بسلام| تحاليل أنغام جيدة وستعود للقاهرة قريبا
رجل الأعمال عماد زيادة أمين شباب محافظة القاهرة بالجبهة الوطنية
300 ألف جنيه .. تفاصيل قرض بنك مصر للمقبلين على الزواج
مقتل اثنين وإصابة أخرين في غارات إسرائيلية على صنعاء
عبد الفتاح تركي

قرض بنك مصر للمقبلين على الزواج أصبح محل اهتمام كثير من الشباب خلال الساعات الماضية، لمعرفة تفاصيل القروض التي تقدمها البنوك، ومنها قرض الزواج من بنك مصر لتمويل مصروفات الزواج ضمن القروض التي يقدمها البنك.

قرض الزواج من بنك مصر

بنك مصر أعلن عن قرض تمويل مصروفات حفلات الزواج للموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة، بعد تقديم بعض الأوراق المطلوبة.

بنك مصر

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك مصر

  • الحد الأدنى لعمر المقترض: 21 سنة
  • الحد الأقصى لقيمة القرض: 300 ألف جنيه.
  • الحد الأقصى لنسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي قيمة القرض.
  • الحد الأقصى لمدة القرض: 5 سنوات.
  • المصروفات الإدارية: 1.50% من إجمالي قيمة القرض (تخصم آليا).
رفع عائد ودائع بنك مصر

المستندات المطلوبة لقرض الزواج

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.
  • عرض سعر أو بيان مصروفات.
  • مستندات الموظفين
  • شهادة مفردات الراتب الشهري.
  • تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).
  • مستندات أصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة
  • صورة البطاقة الضريبية.
  • ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.
  • مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.
  • كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
  • مستندات مستحقي المعاشات
  • بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.
  • بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).
  • تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

قيمة قرض زواج من بنك مصر وفترة السداد 

تبلغ قيمة التمويل قرض الزواج من بنك مصر حيث تصل إلى 300 ألف جنيه، مع فترة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات، كما أن المصروفات الإدارية تخصم 1.5% من إجمالي قيمة القرض دفعة واحدة.

كما يبلغ الحد الأقصى لنسبة التمويل: تبلغ 100% من إجمالي قيمة القرض، وبالاضافة إلي الحد الأدنى لسن العميل يبدأ من 21 سنة.

قرض الزواج من البنك الأهلي المصري 

كما يتيح البنك الأهلي، قرض زواج لجميع المواطنين والفئات، سواء كان موظف بالحكومة أو القطاع الخاص أو يعمل بالأعمال الحرة.

وظائف البنك الأهلي المصري 2024 .. رابط التقديم والشروط

قرض الزواج

تبدأ القروض من 5 الآف جنيهًا وتصل إلى نصف مليون جنيه مصري.

كما يمنح البنك الأهلي المصري، قرض بقيمة مليون جنيه، في حالة واحدة فقط، إذا قام طالب القرض بتحويل مكافأة نهاية خدمته للبنك.

قروض البنك الأهلي

  • يمكن أن تمتد فترة تسديد القرض للبنك حتى 10 سنوات.
  • يمكنك استخدام القرض من البنك الأهلي في تسديد القروض لبنوك أخرى.
  • لا يشترط وجود ضامن حكومي للمتقدم لطلب القرض الشخصي من البنك الأهلي.
  • يفتح البنك الأهلي حساب جاري لك مجانًا في البنك.

شروط الحصول على قرض الزواج من البنك الاهلي المصري

نشر موقع البنك الأهلى، أبرز المستندات المطلوبة من أجل الحصول على قرض الزواج كالآتي:

  • يشترط ألا يقل دخل المتقدم للحصول على قرض من البنك الأهلى المصري عن 500 جنيه، حيث يقدم المتقدم لطلب القرض خطاب معتمد من جهة العمل لإثبات دخله الشهري.
طريقة استخراج فيزا مشتريات بنك مصر بدون فوائد 2025 (الشروط والمميزات)
  • تقديم صورة البطاقة الشخصية السارية لطالب القرض.
  • إحضار إيصال حديث لأحد المرافق (غاز، كهرباء، مياه).
  • يشترط دفع 2% من إجمالي مبلغ القرض كمصاريف إدارية وبحد أدنى 250 جنيهًا، مقدمًا وذلك بالنسبة إلى القروض التي تسدد على مدار سبعة سنوات، وتصل الرسوم إلى 3% إذا كان التسديد سيتم على أكثر من ذلك.
  • يشترط توفير تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الأهلي المصري.
بنك مصر قرض بنك مصر قرض بنك مصر للمقبلين على الزواج قرض الزواج من بنك مصر شروط الحصول على قرض الزواج من بنك مصر المستندات المطلوبة لقرض الزواج قيمة قرض زواج من بنك مصر وفترة السداد قرض الزواج من البنك الأهلي المصري قرض الزواج قروض البنك الأهلي شروط الحصول على قرض الزواج من البنك الاهلي المصري

