بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بينهم مصريين

يجهز بنك إتش إس بي سي في سوبسرا لغلق حسابات مصرفية لأكثر من 1000 عميل في الشرق الأوسط.

ويريد البنك إغلاق حسابات أفراد تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، وذلك في إطار خططها لتقليص انكشافها على العملاء المصنّفين عالي المخاطر.



وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية، شملت قائمة العملاء سعوديين ولبنانيين وقطريين ومصريين، وبدأ بعضهم في تلقي إشعارات بإنهاء العلاقة، على أن يتسلموا لاحقًا خطابات رسمية لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.



أوضح البنك في بيان أن القرار يأتي ضمن خطة إعادة هيكلة أُعلن عنها في أكتوبر الماضي، بهدف تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية.

جاء قرار البنك بعد رصد قصور في تطبيق معايير العناية الواجبة، خصوصًا مع حسابات تعود إلى شخصيات سياسية بارزة.

وسبق أن منعت هيئة رقابة مالية البنك من الدخول في علاقات جديدة مع عملاء وألزمته بتعيين مدقق خارجي لمراجعة أنشطته.



ويأتي القرار بعد تحقيقات سويسرية مع البنك بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بالحاكم السابق لمصرف لبنان، ومعاملات مشبوهة بأكثر من 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا.