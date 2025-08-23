جيش الاحتلال يعلن مقــ.ـتل قائد فصيل بكتيبة شمشون في حادث جنوب قطاع غزة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل ضابط برتبة ملازم يشغل منصب قائد فصيل في كتيبة "شمشون" التابعة للواء "كفير"، وذلك خلال حادث عملياتي وقع في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الضابط أورِي غرليتس قتل جراء انفجار عبوة ناسفة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تنفيذ هجوم ضد هدف تابع لحركة "حماس". وقد أعلن الجيش فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث.

ويعد غرليتس أول قتيل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة منذ نحو شهر، وفقا للصحيفة.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 899 جنديا، من بينهم 454 قتلوا خلال العمليات البرية داخل القطاع.

كما تشير الإحصاءات العسكرية إلى وجود 13 جنديا في حالة حرجة داخل المستشفيات، و150 في حالة متوسطة، بالإضافة إلى 3 مصابين بجروح طفيفة.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد الجرحى منذ بداية الحرب 6,204 جنود، من بينهم 2,876 أصيبوا بعد بدء التوغل البري. كما وصل عدد القتلى في "الحوادث العملياتية" داخل غزة إلى 74 جندياً.