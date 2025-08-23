موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال

أشادت حركة حماس اليوم بالموقف الشجاع لوزير الخارجية الهولندي وعدد من زملائه الذين قدموا استقالاتهم احتجاجا على رفض الحكومة الهولندية فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذه الخطوة تجسد القيم الإنسانية الأصيلة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانون الدولي.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن "استقالة الوزراء الهولنديين تمثل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العدوان الفاشي الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة تفشي المجاعة في القطاع، نتيجة للحصار الإسرائيلي المتواصل واستهداف البنية التحتية ومصادر الغذاء.

وقالت الحركة إن "الموقف الأخلاقي للوزراء المستقيلين يعبر عن ضمير حي يرفض التواطؤ مع الجرائم المرتكبة ضد شعبنا"، داعية حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة، من بينها مقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة والتجويع الممنهج بحق سكان قطاع غزة.

واختتمت الحركة بيانها بالدعوة إلى "التحرك الفوري من أجل وقف المجازر ورفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا الصامد في غزة".