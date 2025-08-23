قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
أخبار العالم

موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أشادت حركة حماس اليوم بالموقف الشجاع لوزير الخارجية الهولندي وعدد من زملائه الذين قدموا استقالاتهم احتجاجا على رفض الحكومة الهولندية فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذه الخطوة تجسد القيم الإنسانية الأصيلة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانون الدولي.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن "استقالة الوزراء الهولنديين تمثل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العدوان الفاشي الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة تفشي المجاعة في القطاع، نتيجة للحصار الإسرائيلي المتواصل واستهداف البنية التحتية ومصادر الغذاء.

وقالت الحركة إن "الموقف الأخلاقي للوزراء المستقيلين يعبر عن ضمير حي يرفض التواطؤ مع الجرائم المرتكبة ضد شعبنا"، داعية حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة، من بينها مقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة والتجويع الممنهج بحق سكان قطاع غزة.

واختتمت الحركة بيانها بالدعوة إلى "التحرك الفوري من أجل وقف المجازر ورفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا الصامد في غزة".

