بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 بدون مصنعية، حيث سجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة، بينما حافظ الجنيه الذهب والأونصة على مستويات مرتفعة تعكس حركة السوق العالمية.

بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5297 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء 5274 جنيهًا.

أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد بلغ سعر البيع 4635 جنيهًا، وسعر الشراء 4615 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 18 سعر بيع قدره 3973 جنيهًا، مقابل 3956 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3090 جنيهًا للبيع، و3077 جنيهًا للشراء. أما عيار 12، فقد سجل 2649 جنيهًا للبيع، و2637 جنيهًا للشراء.

سجلت الأونصة الذهبية نحو 164760 جنيهًا للبيع، و164049 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37080 جنيهًا للبيع، و36920 جنيهًا للشراء. و

على الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار 3410.28 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24:

البيع: 5297 جنيه

الشراء: 5274 جنيه

سعر عيار 22:

البيع: 4856 جنيه

الشراء: 4835 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21:

البيع: 4635 جنيه

الشراء: 4615 جنيه

سعر الذهب عيار 18:

البيع: 3973 جنيه

الشراء: 3956 جنيه

الذهب عيار 14:

البيع: 3090 جنيه

الشراء: 3077 جنيه

الجرام عيار 12:

البيع: 2649 جنيه

الشراء: 2637 جنيه

سعر الأونصة:

بالجنيه: البيع 164760 – الشراء 164049

بالدولار: 3410.28 دولار

سعر الجنيه الذهب:

البيع: 37080 جنيه

الشراء: 36920 جنيه

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة مقدار 2% بواقع 200 نقطة أساس وذلك في ختام تعاملات الاجتماع الخامس اليوم المنتهي قبل قليل.
 

وقال البنك المركزي المصري إنه تم خفض سعر الفائدة علي عائد الإيداع 22% والاقتراض لليلة واحدة 223% و الائتمان والخصم عند 22.5%.

