بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 بدون مصنعية، حيث سجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة، بينما حافظ الجنيه الذهب والأونصة على مستويات مرتفعة تعكس حركة السوق العالمية.

بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5297 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء 5274 جنيهًا.

أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد بلغ سعر البيع 4635 جنيهًا، وسعر الشراء 4615 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 18 سعر بيع قدره 3973 جنيهًا، مقابل 3956 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3090 جنيهًا للبيع، و3077 جنيهًا للشراء. أما عيار 12، فقد سجل 2649 جنيهًا للبيع، و2637 جنيهًا للشراء.

سجلت الأونصة الذهبية نحو 164760 جنيهًا للبيع، و164049 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37080 جنيهًا للبيع، و36920 جنيهًا للشراء. و

على الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار 3410.28 دولار.

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة مقدار 2% بواقع 200 نقطة أساس وذلك في ختام تعاملات الاجتماع الخامس اليوم المنتهي قبل قليل.



وقال البنك المركزي المصري إنه تم خفض سعر الفائدة علي عائد الإيداع 22% والاقتراض لليلة واحدة 223% و الائتمان والخصم عند 22.5%.