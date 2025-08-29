قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
توك شو

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

البهى عمرو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الجمعة 29 -8- 2025.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3947 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4605 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5262 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37040 جنيها.

ارتفاع الذهب في البورصات العالمية

أكد المهندس إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وأن حركة الذهب على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية كانت محدودة، وأن هذا بسبب الاستقرار في الأوضاع السياسية الذي نتج عنه استقرار في أسعار الذهب.

انخفاض أسعار الذهب في مصر:

وقال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تصريحات تلفزيونية، إنه في الفترة الحالية شهدت أسعار الذهب المحلي انخفاضات، على الرغم من أن الأسعار العالمية مرتفعة، لافتا إلى أن هذا ناتج عن قوة الجنيه المصري أمام الدولار.

انخفاضات جديدة بأسعار الذهب

وأشار إلى أن تعافي الجنيه يدفع باتجاه هبوط أسعار الذهب في مصر، وأن الفترة المقبلة قد يكون هناك انخفاضات جديدة، ولكن الانخفاضات ستكون بأرقام قليلة، وأن هناك تقارير عالمية تشير إلى أن الجنيه المصري في طريقه للتعافي.

