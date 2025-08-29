قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب غير سعيد بالضربات الروسية على كييف
الطقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات ورذاذ يلطف أجواء القاهرة
رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف مستعدة للحوار لكن موسكو تضع شروط استسلام
سعر الذهب اليوم 29-8-2025
هل يجوز أن أنهى مُصليًا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
أعضاء في الكونجرس يطالبون إسرائيل بوقف الاعتداءات على سوريا
كواليس وتطورات أزمة طائرة الزمالك بعد السفر دون إذن.. مستندات
وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة
قبيل مغادرته .. السفير الإيراني في أستراليا يصف اتهامات سيدني لطهران بـ"الأكاذيب"
ما وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
مأساة في مينيابوليس .. إطلاق نار داخل كنيسة كاثوليكية يسفر عن مقتل طفلين وإصابة العشرات
سعر الذهب اليوم 29-8-2025

استقرت أسعار الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29-8-2025، داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وجاء ثبات سعر الذهب مع بداية تعاملات نهاية الأسبوع بعد صعوده المستمر على مدى أسبوعين متصلين.

صعود جديد للذهب 

وأظهرت تعاملات الذهب داخل الصاغة أمس، صعودا طفيف مقداره 5 جنيهات، ليصل مجمل ارتفاعه على أساس أسبوعي نحو 100 جنيه في الجرام الواحد.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

زيادة الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب في محلات الصاغة، زيادة علي أساس أسبوعي بمقدار كسر حاجز الـ100 جنيه للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4605 جنيه للبيع و 4630 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3947 جنيه للبيع و 3968 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3070 جنيه للبيع و 3086 جنيه للشراء

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.84 ألف جنيه للبيع و 37.04 ألف جنيه للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3396 دولار للبيع و 3397 دولار للشراء

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

الذهب في البورصات العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

و ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 3400 دولار، إذ افتتحت التعاملات عند 3391 دولارًا، وأغلقت عند 3396 دولارًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

