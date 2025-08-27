قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر الذهب اليوم، الاربعاء 27 أغسطس 2025، انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الاربعاء 27-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الاربعاء 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3925 جنيه للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4580  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5234 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36640 جنيه.

ارتفاع الذهب في البورصات العالمية
أكد المهندس إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وأن حركة الذهب على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية كانت محدودة، وأن هذا بسبب الاستقرار في الأوضاع السياسية الذي نتج عنه استقرار في أسعار الذهب.

انخفاض أسعار الذهب في مصر:

وقال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تصريحات تلفزيونية، إنه في الفترة الحالية تشهد أسعار الذهب المحلي انخفاضات، على الرغم من أن الأسعار العالمية مرتفعة، لافتا إلى أن هذا ناتج عن قوة الجنيه المصري أمام الدولار.

انخفاضات جديدة بأسعار الذهب

وأشار إلى أن تعافي الجنيه يدفع باتجاه هبوط أسعار الذهب في مصر، وأن الفترة المقبلة قد يكون هناك انخفاضات جديدة، ولكن الانخفاضات ستكون بأرقام قليلة، وأن هناك تقارير عالمية تشير إلى أن الجنيه المصري في طريقة للتعافي.

