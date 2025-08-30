قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"غنيمة" فى ندوة " صدى البلد".. توقعات بخفض الفائدة الأمريكية وتراجع أسعار الذهب 40٪ فى مصر.. فيديو

أبوغنيمة
أبوغنيمة
ولاء عبد الكريم

قال باسم أبوغنيمة، المحلل الاقتصادي إن هناك احتمالية قوية أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من عام 2024، وهو ما سيخفف من الضغوط الواقعة على العملات النامية مثل الجنيه المصري. وأكد أن هذه الخطوة ستساعد على خفض معدلات التضخم وتراجع سعر الدولار، بما ينعكس إيجابياً على سداد الديون الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية.

وأوضح أبوغنيمة خلال ندوة "صدى البلد" أن قرار خفض الفائدة الأمريكية من شأنه أن يمنح الأسواق الناشئة متنفساً أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

وأشار إلى أن مصر ستكون من أبرز المستفيدين من هذه الخطوة، سواء على صعيد استقرار العملة أو تعزيز ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية.

انعكاسات على التضخم

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن تخفيف الضغوط على الجنيه المصري سيدعم جهود خفض معدلات التضخم، إذ إن استقرار سعر الصرف يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ويعطي مساحة أكبر للسياسات النقدية لتحقيق التوازن. وأوضح أن أي تراجع في أسعار الدولار سيؤدي تلقائياً إلى خفض تكاليف المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين.

توقعات الذهب عالميًا

وتطرق أبوغنيمة إلى مستقبل أسعار الذهب، مؤكداً أن الذهب  قد يشهد تراجعًا خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع معدلات التضخم في كبرى الاقتصادات العالمية. وتوقع أن يتراوح سعر الأوقية بين 2500 و2700 دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً عن المستويات المرتفعة الحالية.

أسعار الذهب اليوم

تأثير على السوق المحلي

وأضاف أن السوق المصرية ستتأثر بشكل مباشر بهذا التراجع، متوقعًا هبوط أسعار الذهب محليًا بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

وأوضح أن ذلك سيكون له أثر مزدوج، فمن ناحية سينخفض العبء عن المقبلين على الزواج أو الراغبين في شراء الذهب كزينة، بينما من ناحية أخرى قد يخسر المستثمرون الذين دخلوا السوق في ذروة الأسعار.

الذهب في البورصات العالمية

سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية انخفاضًا طفيفًا، بعدما حقق المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع في تداولات الأمس. وتراجعت الأونصة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3408.26 دولارًا، بعد أن افتتحت عند 3417 دولارًا، قبل أن تستقر حاليًا عند حدود 3412 دولارًا.

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر

وعلى الصعيد المحلي، استقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً بين المصريين – عند حدود 4650 جنيهًا. وجاء هذا الاستقرار عقب خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2%، وهو ما انعكس على حركة الأسعار في السوق، وزاد من التقلبات بين الصعود والهبوط خلال الأيام الماضية.

انعكاسات اقتصادية متوقعة..

وربط أبوغنيمة بين تراجع الذهب وخفض الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات ستسهم في تعزيز استقرار الأسواق الناشئة، ودعم الجنيه المصري، وتقليل فاتورة خدمة الدين الخارجي. كما أكد أن هذه المستجدات قد تدفع نحو تحسن مستويات معيشة الأفراد، من خلال السيطرة على الأسعار وتخفيف الضغوط التضخمية.

تأثير على المواطن والمستثمرين..

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن المواطن العادي سيستفيد من هذه التغييرات بشكل غير مباشر عبر تراجع الأسعار وانخفاض تكاليف المعيشة، في حين أن المستثمرين سيحتاجون إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم مع تغير اتجاهات سوق الذهب عالميًا. ونصح بضرورة تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على الذهب فقط كملاذ آمن.

أسعار الذهب الذهب الفائدة أسعار الذهب في مصر سوق الذهب الذهب بالمصنعية الذهب بدون مصنعيه سعر الجرام جرام الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

عم سلامة

عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

ترشيحاتنا

مدربي الاهلي وبيراميدز

المواجهة الثالثة بين المدربين.. تفوق يورتشيتش على ريبيرو يقلق جمهور الاهلي قبل لقاء بيراميدز

ميسي

مباراة استثنائية.. هل يقترب ميسي من الاعتزال؟.. وهذا هو الخليفة الشرعي للبرغوث

الاهلي وبيراميدز

الأحمر الأكثر فوزا.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

المطرب تووليت
المطرب تووليت
المطرب تووليت

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي

الشلل النصفي
الشلل النصفي
الشلل النصفي

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد