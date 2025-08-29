قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الجمعة 29 -8- 2025.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3947 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4605 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5262 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37040 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 29-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.71 جنيه للبيع و48.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.41 جنيه للبيع، و56.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.40 جنيه للبيع، و65.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.98 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.31 جنيه للبيع، و158.81 جنيه للشراء.


كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

قالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إننا نعيش في أجواء صيفية مستقرة، وأنه لا توجد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية.

وتابعت أن اليوم هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة تصل لـ 90 و95% بالمناطق الساحلية، وأن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يجعل المواطنين يشعرون بحرارة الجو أعلى من المعلن عنه.

ولفتت إلى أن العظمى بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل 35 درجة،، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وهناك نشاط للرياح في المساء.

وتحدثت عن أحوال البحار، وقالت إن البحر المتوسط في الفترة الماضية كان يشهد ارتفاعا في الأمواج ولكن من اليوم هناك استقرار، وعلى المواطنين اتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ، وعدم نزول البحر حالة رفع الراية الحمراء.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع الرابع من الخطة التدريبية بمركز سقارة الأحد المقبل

من عمومية الأطباء البيطريين العادية

ألف طبيب يشاركون بعمومية البيطريين العادية.. مشاهد من الحضور

العودة الطوعية للسودانيين

انطلاق القطار التاسع لعودة السودانيين المقيمين في مصر - صور

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

