أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الجمعة 29 -8- 2025.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3947 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4605 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5262 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37040 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 29-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.71 جنيه للبيع و48.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.41 جنيه للبيع، و56.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.40 جنيه للبيع، و65.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.98 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.31 جنيه للبيع، و158.81 جنيه للشراء.



كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

قالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إننا نعيش في أجواء صيفية مستقرة، وأنه لا توجد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية.

وتابعت أن اليوم هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة تصل لـ 90 و95% بالمناطق الساحلية، وأن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يجعل المواطنين يشعرون بحرارة الجو أعلى من المعلن عنه.

ولفتت إلى أن العظمى بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل 35 درجة،، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وهناك نشاط للرياح في المساء.

وتحدثت عن أحوال البحار، وقالت إن البحر المتوسط في الفترة الماضية كان يشهد ارتفاعا في الأمواج ولكن من اليوم هناك استقرار، وعلى المواطنين اتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ، وعدم نزول البحر حالة رفع الراية الحمراء.