سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30-8-2025

الذهب
الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركا جديدا مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 30-8-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

زيادة الذهب اليوم

واستمر تصاعد سعر جرام الذهب مع اقتراب اغلاق تعاملات اليوم بقيمة جديدة وصلت 30 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية منذ بدء تداولات مساء اليوم.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

تحركات الذهب اليوم

وفقا لتداولات الذهب اليوم والتي ارتفعت بمقدار 150 جنيها في المتوسط للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية ليعوض بذلك حجم خسائره التي تعرض لها في الأسابيع الماضية.

سعر الذهب اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 4660 جنيها. 

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3994 جنيها للبيع و4015 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3106 جنيهات للبيع و3123 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5325 جنيها للبيع و5354 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4660 جنيها للبيع و4685 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 3443 دولارا للبيع و 3444 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37.28 ألف جنيه للبيع و 37.48 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع في تداولات الأمس، ليواصل الاتجاه نحو تسجيل مكاسب قوية خلال أغسطس وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم تراجعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى أدنى مستوى عند 3406 دولارات للأونصة، بعد أن افتتح التعاملات عند 3417 دولارًا للأونصة، ليستقر حاليًا عند مستوى 3412 دولارًا للأونصة. 

سعر الذهب اليوم

ويأتي هذا بعد صعود أمس بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى منذ خمسة أسابيع عند 3423 دولارًا للأونصة، مخترقًا مستوى 3400 دولار، ليغلق أعلاه في محاولة لتسجيل إغلاق شهري فوق هذا المستوى، وهو ما قد يدفعه إلى المزيد من المكاسب.

سعر الذهب

تعافي الذهب

وجاء تعافي الذهب مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي الذي يتجه نحو تسجيل انخفاض شهري خلال أغسطس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

 كما ارتفعت الأسعار بفضل تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

وكانت بيانات القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني قد أظهرت تحسنًا في النمو بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة، بما يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب قرار خفض الفائدة، لاسيما مع تراجع طلبات إعانات البطالة الأسبوعية.

الذهب

 وأقر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بتباطؤ سوق العمل، مشيرًا إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع تحذيره من مخاطر التضخم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي المقابل، صعّد كريستوفر والر، محافظ الفيدرالي الأمريكي، من دعوته لخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، مؤكدًا دعمه لخفض الفائدة الشهر المقبل مع إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. 

وتشير توقعات المتداولين إلى وجود احتمال بنسبة 86% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المرتقب.

ويميل الذهب لتحقيق أداء قوي عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة نظرًا لتراجع تكلفة الفرصة البديلة كونه أصلًا غير مدر للعائد.

