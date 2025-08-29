قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
أخبار التكنولوجيا | إنفيديا تحقق مبيعات قياسية مع الذكاء الاصطناعي.. ميتا تختبر ميزة جديدة لمشاركة نصوص كبيرة على ثريدز
الأطفال والنساء في قلب المعاناة.. 63 ألفا حصيلة الشهداء في غزة
وزيرا الأوقاف والرياضة ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بألماظة |صور
غزة تواجه وباء جديدا بلا دواء.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
​ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناء
سقوط حمولة سيارة سيراميك أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالشروق
غزة خارج نطاق الخدمة.. ومدفعية الاحتلال تحاصر ما تبقى من السكان
الغيابات تضرب الأهلي قبل ساعات من مواجهة بيراميدز في الدوري
ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية
غزة تواجه وباء جديدا بلا دواء.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لـ المكفوفين
 

عبّرت أمنية الحسيني، لاعبة الجودو للمكفوفين، عن سعادتها الكبيرة بتحقيقها الميدالية الفضية في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين، مشيرة إلى أن هذه البطولة كانت نقطة انطلاق مهمة في مسيرتها الرياضية.

وقالت أمنية، خلال مداخلة عبر  شاشة اكسترا نيوز: «كانت البطولة على أرض مصر، وهذا أضاف لحجم التحدي، وكانت بالنسبة لي نقطة البداية الحقيقية»، لافته إلى أن هدفها هو الفوز بالميدالية الذهبية في البطولات القادمة، وأنها تستعد بقوة للمشاركة في الأولمبياد القادمة، التي تعتبر أهم محطة في مسيرتها.


أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك فرص أمطار، وأن المناطق الجنوبية معرضة لأمطار اليوم، وأن الأمطار قد تكون رعدية على منطقة حلايب، وأبو سمبل، والوادي الجديد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن اليوم سيكون هناك زيادة في سرعات الرياح وسينتج عنها عواصف رملية وترابية.

ولفتت إلى أن الأمطار والأتربة لن تصل للمحافظات الشمالية، وأن البلاد يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية.


وسط خيام الحطب والمياه الملوثة.. غزة تواجه وباء جديدا بلا دواء
 

كشف يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، عن ظهور فيروس جديد في مدينة غزة وعدد من المحافظات الأخرى، مما يزيد من العبء الملقى على كاهل وزارة الصحة الفلسطينية التي تعمل وسط منظومة صحية منهارة وبيئة إنسانية متدهورة.

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إنه بحسب وزارة الصحة، يتسبب الفيروس الجديد في ارتفاع درجات الحرارة وحالة من الهزال العام لدى المرضى، وسط عجز واضح في القدرة على استقبال الأعداد المتزايدة من المصابين، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف الإمكانات الفنية والطبية المتوفرة.

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
 

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الجمعة 29 -8- 2025.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3947 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4605 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5262 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37040 جنيها.


 سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 29-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.71 جنيه للبيع و48.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.41 جنيه للبيع، و56.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.40 جنيه للبيع، و65.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.98 جنيه للبيع، و12.94 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.31 جنيه للبيع، و158.81 جنيه للشراء.

بري: لا ضمانات تقدمها أمريكا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن: اتفقنا مع المبعوث الأمريكي توم براك على أن تنفذ إسرائيل اتفاق وقف النار ثم نبحث في سلاح المقاومة لكنه عاد بلا جواب.

وأضاف بري خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية أن: عودة براك دون أي إجابة يعني كما لو أن اتفاق وقف النار قد نسف برمته وأن إسرائيل لن تنفذه.


وتابع بري: لا ضمانات يقدمها الأمريكيون لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ولن يكونوا بصدد تقديمها.

هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو

قالت الدكتورة لمياء أحمد عثمان، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي، إن قصة الطفلة هايدي التي أثارت تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تحمل دلالات تربوية ونفسية عميقة.

وأضافت لمياء عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الطفلة هايدي حين قررت إعادة ما اشترته لتمنحه لمحتاج، تصرفت بالفطرة البريئة التي يجب أن تكون سلوكًا طبيعيًا في المجتمع، مشيرة إلى أن ندرة مثل هذه المواقف في حياتنا اليومية هو ما جعلها تبدو استثنائية.

المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا


 

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، توم براك، أنّ تخفيف القيود على بعض الصادرات الأمريكية إلى سوريا يشمل الطاقة والاتصالات والبنية التحتية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح أنه «يجب أن تدور عجلة الاقتصاد في سوريا لتحقيق الاستقرار».

ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح ماكرون، أنّ أمن وسيادة لبنان يجب أن يكونا بيد سلطاته فقط، متابعًا: "فرنسا مستعدة لدعم لبنان من أجل انسحاب إسرائيل من الجنوب".

وأردف الرئيس الفرنسي: "انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ووقف الانتهاكات شرطان لحصر السلاح، وماضون بعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار".

