ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح ماكرون، أنّ أمن وسيادة لبنان يجب أن يكونا بيد سلطاته فقط، متابعًا: "فرنسا مستعدة لدعم لبنان من أجل انسحاب إسرائيل من الجنوب".

وأردف الرئيس الفرنسي: "انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ووقف الانتهاكات شرطان لحصر السلاح، وماضون بعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار".

ورحب ماكرون بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوات يونيفيل في لبنان، مواصلا: "نتطلع إلى استعادة الأمن في لبنان وترسيخ سيادته من أجل مستقبل قوي".