هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح

ماكرون
ماكرون
البهى عمرو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح ماكرون، أنّ أمن وسيادة لبنان يجب أن يكونا بيد سلطاته فقط، متابعًا: "فرنسا مستعدة لدعم لبنان من أجل انسحاب إسرائيل من الجنوب".

وأردف الرئيس الفرنسي: "انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ووقف الانتهاكات شرطان لحصر السلاح، وماضون بعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار".

ورحب ماكرون بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية قوات يونيفيل في لبنان، مواصلا: "نتطلع إلى استعادة الأمن في لبنان وترسيخ سيادته من أجل مستقبل قوي".

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

آودي

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

تموين الشرقية

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

مكانس وسيارات

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

