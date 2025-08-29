أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك فرص أمطار، وأن المناطق الجنوبية معرضة لأمطار اليوم، وأن الأمطار قد تكون رعدية على منطقة حلايب، وأبو سمبل، والوادي الجديد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن اليوم سيكون هناك زيادة في سرعات الرياح وسينتج عنها عواصف رملية وترابية.

ولفتت إلى أن الأمطار والأتربة لن تصل للمحافظات الشمالية، وأن البلاد يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود حالة الطقس الجمعة أجواء حارة رطبة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس الجمعة

ومع غروب الشمس، تنخفض درجات الحرارة قليلًا ليصبح الطقس مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

شبورة وأمطار على بعض المناطق

وأشارت التوقعات إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

كما تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد، فيما تكون خفيفة ورعدية متقطعة على مناطق مثل أبو سمبل وحلايب.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مثل حلايب وأبو سمبل وجنوب محافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس باضطراب الطقس.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة للأحوال البحرية، يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 متر و1.75 متر، مع رياح سطحية تتراوح بين جنوبية غربية وشمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية تتراوح ما بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وهو ما قد يؤثر على أنشطة الملاحة والصيد في بعض الفترات.