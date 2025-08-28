تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا الجمعة، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة و رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة الوادى الجديد تكون خفيفة ورعدية أحيانا (أبوسمبل - حلايب) على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (حلايب وأبو سمبل - جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة: معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية شرقية .

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 22

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 32 18

كاترين 31 15

الطور 37 24

طابا 33 24

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 24

أبوسمبل 41 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 30

المدينة 43 32

الرياض 43 29

المنامة 39 33

أبوظبى 40 32

الدوحة 41 33

الكويت 47 33

دمشق 35 20

بيروت 30 26

عمان 31 20

القدس 30 19

غزة 30 24

بغداد 44 30

مسقط 35 32

صنعاء 26 14

الخرطوم 33 24

طرابلس 37 28

تونس 32 24

الجزائر 28 20

الرباط 26 14

نواكشوط 32 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 32 15

إسطنبول 30 21

إسلام آباد 30 23

نيودلهى 30 26

جاكرتا 33 23

بكين 26 19

كوالالمبور 34 24

طوكيو 34 27

أثينا 32 19

روما 26 20

باريس 19 13

مدريد 29 16

برلين 22 14

لندن 21 13

مونتريال 18 12

موسكو 19 14

نيويورك 26 14

واشنطن 28 15

أديس أبابا 20 12