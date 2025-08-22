قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ارتفاع الرطوبة وعواصف رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد

عواصف ترابية
عواصف ترابية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اخبار الطقس اليوم الجمعة، وتفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن البلاد خلال هذه الفترة تعتبر في ذروة فصل الصيف، والذي يشهد ارتفاعات كبيرة في نسب الرطوبة، وأنه على الرغم من وصول درجات الحرارة لـ المعدلات الطبيعية لكن نسبة الرطوبة مرتفعة.

الأرصاد الجوية

ولفتت إلى أن العظمة على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون بين الـ 35 درجة إلى 36 درجة، خلال فترة النهار، ولكن المواطنين تشعر أن درجة الحرارة 38 أو 39 درجة، وذلك بسبب الرطوبة.

وأوضحت أن المحافظات الموجودة في جنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جنوب البحر الأحمر، ستشهد عواصف رملية وترابية اليوم، وذلك بسبب نشاط الرياح، ولذلك على الجميع توخي الحذرومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر طوال اليوم.

الأرصاد

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحر 

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

 

 العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 37 24

6 أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادى النطرون 36 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 23

دمياط 31 26

بورسعيد 32 27

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 32 24


 

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس طقس اليوم درجات الحرارة

