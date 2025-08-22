قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

درجة الحرارة
درجة الحرارة

تشهد البلاد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية ومن المتوقع ان تصل درجات الحرارة فى القاهرة إلى 36.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء وجنوبي البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتشهد مختلف محافظات الجمهورية حالة عدم الاستقرار فى حالة الجو والتى تؤثر على المحاصيل الزراعية ومزارع الدواجن وتثمين العجول .

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحر 

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

 العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 37 24

6 أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 25

دمنهور 35 24

وادى النطرون 36 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 23

دمياط 31 26

بورسعيد 32 27

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 32 24

