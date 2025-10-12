قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يمامة وحازم عمر أبرزهم.. قرار جمهوري بتعيين عدد من رؤساء الأحزاب بمجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان الكبير يحيى الفخراني

فاروق حسني
فاروق حسني

اجتمع مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة، حيث قرر المجلس بالإجماع اعتماد ترشيح الأمانة العامة لمنح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيى الفخراني، تقديراً لمسيرته الفنية الثرية، وعطائه الممتد في إثراء الدراما والمسرح المصري والعربي، وإسهاماته البارزة في ترسيخ قيم الإبداع والجمال في الوجدان المصري.

وأكد الأديب محمد سلماوي، أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، أن الفنان الكبير يحيى الفخراني يُعد «القامة الفنية الأكبر على الساحة الآن»، لما قدمه من أعمال مسرحية وسينمائية وتليفزيونية تمثل علامات فارقة في تاريخ الفن المصري والعربي، مشيراً إلى أن تكريمه هو تقدير لمشروع فني متكامل امتد لعقود من الاجتهاد والإخلاص والإبداع الأصيل.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس خطة عمل المؤسسة وتوجهاتها للعام المقبل 2026، واستعرض آخر المستجدات الخاصة بتجهيز متحف الفنان فاروق حسني تمهيداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب بحث أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم الموهوبين والمبدعين من الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والتميز في مختلف مجالات الفنون والثقافة.

كما أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لأعضاء لجان التحكيم على جهودهم المتميزة في تحقيق أهداف المؤسسة، وأقر تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من حضور المؤسسة في المشهد الثقافي المصري والعربي، ويؤكد دورها في التفاعل مع القضايا الإبداعية الراهنة بمشاركة فاعلة من الشباب.

حضر الاجتماع كلٌ من:
الفنان فاروق حسني، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والمفكر الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، والأديب محمد سلماوي، والأستاذ تامر عوف مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة علية عبد الهادي رئيس قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الفنون بجامعة البترا سابقاً، والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بجامعة بني سويف والمستشار القانوني للمؤسسة، والكاتبة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار، والفنان إيهاب اللبان نائب رئيس مدينة الثقافة والفنون، والسيدة إيناس لوقا، والسيد أحمد الضبع.

وجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تُعنى بدعم النشاط الفني والثقافي في مختلف فروع الإبداع، انطلاقاً من إيمانها بأن الثقافة والفن يمثلان طاقة إنسانية خالدة قادرة على ترسيخ قيم الجمال، وتعزيز روح الابتكار، وبناء وعي جديد يستوعب تنوع الممارسات الإبداعية في المجتمع.

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني منح جائزة الاستحقاق يحيى الفخراني الأديب محمد سلماوي

