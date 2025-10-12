مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان الكبير يحيى الفخراني

اجتمع مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بمقر المؤسسة، حيث قرر المجلس بالإجماع اعتماد ترشيح الأمانة العامة لمنح جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيى الفخراني، تقديراً لمسيرته الفنية الثرية، وعطائه الممتد في إثراء الدراما والمسرح المصري والعربي، وإسهاماته البارزة في ترسيخ قيم الإبداع والجمال في الوجدان المصري.

وأكد الأديب محمد سلماوي، أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، أن الفنان الكبير يحيى الفخراني يُعد «القامة الفنية الأكبر على الساحة الآن»، لما قدمه من أعمال مسرحية وسينمائية وتليفزيونية تمثل علامات فارقة في تاريخ الفن المصري والعربي، مشيراً إلى أن تكريمه هو تقدير لمشروع فني متكامل امتد لعقود من الاجتهاد والإخلاص والإبداع الأصيل.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس خطة عمل المؤسسة وتوجهاتها للعام المقبل 2026، واستعرض آخر المستجدات الخاصة بتجهيز متحف الفنان فاروق حسني تمهيداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب بحث أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم الموهوبين والمبدعين من الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والتميز في مختلف مجالات الفنون والثقافة.

كما أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لأعضاء لجان التحكيم على جهودهم المتميزة في تحقيق أهداف المؤسسة، وأقر تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من حضور المؤسسة في المشهد الثقافي المصري والعربي، ويؤكد دورها في التفاعل مع القضايا الإبداعية الراهنة بمشاركة فاعلة من الشباب.

حضر الاجتماع كلٌ من:

الفنان فاروق حسني، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والمفكر الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، والأديب محمد سلماوي، والأستاذ تامر عوف مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة علية عبد الهادي رئيس قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الفنون بجامعة البترا سابقاً، والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بجامعة بني سويف والمستشار القانوني للمؤسسة، والكاتبة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار، والفنان إيهاب اللبان نائب رئيس مدينة الثقافة والفنون، والسيدة إيناس لوقا، والسيد أحمد الضبع.

وجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تُعنى بدعم النشاط الفني والثقافي في مختلف فروع الإبداع، انطلاقاً من إيمانها بأن الثقافة والفن يمثلان طاقة إنسانية خالدة قادرة على ترسيخ قيم الجمال، وتعزيز روح الابتكار، وبناء وعي جديد يستوعب تنوع الممارسات الإبداعية في المجتمع.