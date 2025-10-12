شيخ الأزهر يعزي أمير قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري بشرم الشيخ

تقدَّم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى حكومة قطر وشعبها الكريم، في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري، في حادث مروري أليم بمدينة شرم الشيخ.

ويضرع شيخ الأزهر إلى المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جنَّاته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسُّلوان، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

ولقى ثلاثة قطريين موظفين بالسفارة مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مروري وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أثناء تواجدهم في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

حادث السيارة

