قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار المطرب خالد عجاج من البكاء أثناء أغنية الست دي أمي.. فيديو
مُستحق.. لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026
حماس: لن نتواجد في شرم الشيخ الساعات المقبلة.. وطلبنا عقد لقاء مباشر مع فتح
بستايل ميلانو.. كهربا يخطف الأنظار في أحدث ظهور له
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.. تكريم إلهي لأرض الكنانة ذكرت في القرآن 5 مرات صراحة
حماس تكشف مصير البرغوثي وسعدات وهل جرى التفاوض على جثـ.ـمان السنوار؟
رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط
سيمون: سأظل أعافر في الغناء.. لأنه هويتي ومشواري الغالي مع جمهوري الحبيب
حماس: ملتزمون بالجدول الزمني لتسليم الأسرى الأحياء.. وتسليم الجثامين لن يتم دفعة واحدة
خبير استراتيجي: اتفاق شرم الشيخ في مرحلته الأولى
طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025
خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025
طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025
عبد الفتاح تركي

بدأت المنصة الإلكترونية الموحدة عبر بوابة مصر الرقمية خلال شهر أكتوبر 2025 في تلقي طلبات المواطنين من سكان الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم شروط القانون الجديد، للحصول على وحدات سكنية بديلة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتوفير بدائل عادلة تضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. 

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وتقديم حلول عملية للمتضررين، عبر نظام تقديم إلكتروني كامل يتيح للمستفيدين التسجيل ومتابعة الطلبات بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب للمصالح الحكومية.

واقرأ أيضًا:

دعوى أمام الدستورية لوقف تنفيذ انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة

أتاحت المنصة الرقمية خدمة التقديم عبر الإنترنت من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص.

إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب مسبق.

إدخال البيانات الشخصية الأساسية: الرقم القومي، رقم المصنع أسفل البطاقة، اسم الأم، رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، والبريد الإلكتروني.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صور واضحة.

استلام رمز تحقق عبر رسالة نصية لتفعيل الحساب.

إنشاء كلمة مرور خاصة لاستكمال عملية التسجيل.

تعبئة استمارة التقديم الإلكتروني ضمن خدمة “خدمات السكن البديل”، والتي تبدأ استقبال الطلبات رسميًا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025.

وتشمل استمارة التقديم بيانات الوحدة المؤجرة، مثل طبيعتها (سكنية أو غير سكنية)، عنوان العقار، وصف الوحدة، وعدد المقيمين، مع إمكانية استكمال المستندات لاحقًا في مرحلة المراجعة.

واقرأ أيضًا:

مواعيد تسليم سكن مصر

الشروط الأساسية للتقديم على الوحدات البديلة

حددت الوزارة الشروط الآتية لقبول الطلبات:

أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.

تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.

تقديم بطاقة رقم قومي سارية.

إرفاق مستند يوضح الدخل أو المعاش.

استكمال الأوراق الإضافية التي تطلبها الوزارة بعد المراجعة.

سكن مصر

موعد التقديم وفترة استقبال الطلبات

أعلنت وزارة الإسكان أن بدء التقديم الرسمي للحصول على الوحدات البديلة بدأ يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.

كما تم فتح باب إنشاء الحسابات الإلكترونية مسبقًا لتسهيل التسجيل وتسريع عملية التقديم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الرقمية تهدف إلى تحقيق الشفافية وسرعة فحص الطلبات مع ضمان الدقة في البيانات المقدمة، في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في خدمات الإسكان.

الإيجار القديم 2025 التقديم على شقق الإيجار القديم وحدات بديلة الإيجار القديم منصة مصر الرقمية وزارة الإسكان شروط التقديم على الوحدات البديلة طريقة التقديم إلكترونيًا شقق الإيجار القديم الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

صورة أرشيفية

حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

ترشيحاتنا

نيسان تيكتون 2026

تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول

إنفيديا

الصين تلاحق رقائق الذكاء الاصطناعي.. شرائح إنفيديا في مرمى القيود

وزير الاتصالات

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل BMW ConnectedDrive

بالصور

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط

طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل
البطاطا بالبشاميل

7 توابل سحرية لحرق الدهون وإنقاص الوزن بسرعة بدون رجيم قاسٍ أو رياضة شاقة

توابل تساعد على إنقاص الوزن
توابل تساعد على إنقاص الوزن
توابل تساعد على إنقاص الوزن

جو بايدين يعانى من سرطان البروستاتا .. اكتشف أعراض المرض والمؤشرات المبكرة

جو بايدن
جو بايدن
جو بايدن

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد