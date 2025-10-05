قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي
مسئول في البيت الأبيض: خطة ترامب لغزة «سرية».. ومسئولون بالخارجية خارج الصورة
فتح: ندرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار
الشهيد إبراهيم الرفاعي "كابوس إسرائيل"| بث الرعب للعدو.. ونفذ عمليات تاريخية في حرب أكتوبر
ما يقال عند المرور على المقابر؟.. كلمات وأدعية مستحبة للميت
رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي وعودة زيزو مكسب للفريق
بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة .. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
استطلاع أمريكي: 4 من كل 10 يهود يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكر حسم التأهل إلى مونديال 2026
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق
صفقاته لم تقدّم المستوى المُنتظر.. محمد فاروق: الزمالك يعيش حالة انهيار كروي
مي عبد الحميد تكشف تفاصيل منصة السكن البديل للإيجار القديم

محمد البدوي

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التقديم الخاصة بالسكن البديل للمساجرين في قانون الإيجار القديم تتم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بإجراءات بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر.

إنشاء حساب إلكتروني 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "إحنا قلنا نبدأ ولمدة عشر أيام بإجراءات مبسطة عن طريق  قيام كل المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بإنشاء حساب إلكتروني في منصة مصر الرقمية، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، والناس الي معندهاش حساب  تعمل كده على منصة مصر الرقمية تجنبا  لاوقات الضغط في المراحل اللاحقة وقت التقديم وتجنب الضغط على الموقع".


أكملت: "يتم إنشاء حساب ويجب أن يكون بإسم الشخص المتقدم ويجب أن يكون الهاتف تليفون مسجل بإسمها علشان يبقى في نفس الوقت حصر لبيانات المتقدمين  للتحقق من بيانات المتقدم  وأنه مرتبط بعلاقة إيجارية وحصر إجمالي الناس ونشوف إحتياجاتهم وغير ذلك مثل مساحة الشقق  وعدد افراد الاسرة  وسيتم التحقق من كافة البيانات".


وكشفت أن المرحلة الأولى ليس مطلوبا أية بيانات؛ قائلة: "الاستمارة ستكون بسيطة  الخاصة بطلب سكن بديل  مش عاوزين مستندات  الاستمارة  ستكون فيها خانات يتم إملائها وستم مراجعتها  وسيتم حصر الاعداد والمناطق  وغيرها حتى يسهل عملية التصنيف  بشكل مبدئي ثم سيبدا لاحقا   بعد مرحلة التسجيل سوف نطلب مستندات تكميلة  لتحديد الفئات الاولى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بداية من الاقل دخلا  وذوي الاعاقة  ومن ثم المراحل  ستكون متىحقة".


وكشفت أن مدة ملء الاستمارات ثلاثة اشهر تبدأ من الاسبوع الثاني من أكتوبر وحتى منتصف يناير 2025.

