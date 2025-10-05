مي عبد الحميد تكشف تفاصيل منصة السكن البديل للإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التقديم الخاصة بالسكن البديل للمساجرين في قانون الإيجار القديم تتم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بإجراءات بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر.

إنشاء حساب إلكتروني

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "إحنا قلنا نبدأ ولمدة عشر أيام بإجراءات مبسطة عن طريق قيام كل المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بإنشاء حساب إلكتروني في منصة مصر الرقمية، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، والناس الي معندهاش حساب تعمل كده على منصة مصر الرقمية تجنبا لاوقات الضغط في المراحل اللاحقة وقت التقديم وتجنب الضغط على الموقع".



أكملت: "يتم إنشاء حساب ويجب أن يكون بإسم الشخص المتقدم ويجب أن يكون الهاتف تليفون مسجل بإسمها علشان يبقى في نفس الوقت حصر لبيانات المتقدمين للتحقق من بيانات المتقدم وأنه مرتبط بعلاقة إيجارية وحصر إجمالي الناس ونشوف إحتياجاتهم وغير ذلك مثل مساحة الشقق وعدد افراد الاسرة وسيتم التحقق من كافة البيانات".



وكشفت أن المرحلة الأولى ليس مطلوبا أية بيانات؛ قائلة: "الاستمارة ستكون بسيطة الخاصة بطلب سكن بديل مش عاوزين مستندات الاستمارة ستكون فيها خانات يتم إملائها وستم مراجعتها وسيتم حصر الاعداد والمناطق وغيرها حتى يسهل عملية التصنيف بشكل مبدئي ثم سيبدا لاحقا بعد مرحلة التسجيل سوف نطلب مستندات تكميلة لتحديد الفئات الاولى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بداية من الاقل دخلا وذوي الاعاقة ومن ثم المراحل ستكون متىحقة".



وكشفت أن مدة ملء الاستمارات ثلاثة اشهر تبدأ من الاسبوع الثاني من أكتوبر وحتى منتصف يناير 2025.