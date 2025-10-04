التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم

يزيد البحث عن خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم بعدما أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من الجمعة 3 أكتوبر 2025.

وأكد المهندس شريف الشربيني، الوزير أن الهدف من المنصة هو تيسير عملية التسجيل والتقديم للحصول على شقق بديلة للإيجار القديم بشكل سلس وميسر لجميع المواطنين.



خطوات إنشاء الحساب الإلكتروني على منصة مصر الرقمية

وأشار شريف الشربيني إلى أن المواطنين يمكنهم بدء إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم على المنصة ابتداءً من الجمعة ، على أن يبدأ استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم في نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات إنشاء الحساب بسيطة ويمكن لأي مواطن إتمامها دون أي صعوبات، مشيرة إلى ضرورة أن يكون لكل المواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن حساب إلكتروني على منصة مصر الرقمية، وتشمل الخطوات ما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg

اختيار "إنشاء حساب" من الصفحة الرئيسية للمنصة

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي، رقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة، اسم الأم الأول باللغة العربية، رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، والبريد الإلكتروني (اختياري)

استقبال رمز التحقق عبر رسالة نصية (SMS) وإدخاله في الحقل المخصص

إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها لإتمام عملية التسجيل

استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني

بعد إنشاء الحساب، يمكن للمواطنين استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني الذي يتضمن:

تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية

تحديد عنوان العقار ووصفه والمقيمين فيه

بعض البيانات الإضافية دون الحاجة لإرفاق أي مستندات في هذه المرحلة

وسيتم توفير خدمة "خدمات السكن البديل" مع نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025، لتيسير عملية تقديم الطلبات إلكترونيًا.

دعم المواطنين في حالة التعذر

لتسهيل الأمر على المواطنين الذين لا يستطيعون استيفاء النموذج بأنفسهم، تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبالهم ومساعدتهم في إكمال الإجراءات. وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد العمل وأماكن تواجد هذه المكاتب.

فترة تقديم الطلبات واستيفاء المستندات

أوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات ستستمر لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، يليها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية.

وسيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنشر نتائج الطلبات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء على المنصة الإلكترونية الموحدة، مع إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب توضح موقفه النهائي.

ويتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.



فئات الوحدات المتاحة للتقديم

ينقسم نموذج التقديم إلى فئتين أساسيتين:

الوحدات السكنية: التقديم يكون من خلال المستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار من المالك ابتداءً، أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون الجديد، وكذلك المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

الوحدات غير السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم، مع تحديد طبيعة النشاط التجاري أو الخدمي القائم، كما يطلب في هذه الفئة تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي ونظام التخصيص سواء للإيجار أو التمليك.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلب يتطلب تجهيز حزمة من المستندات الأساسية تشمل:

طلب معتمد وفقًا للنموذج المخصص. صورة من عقد الإيجار الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد. إقرار كتابي بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة. صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة). صورة شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين. مستندات تثبت الحالة الاجتماعية (قسيمة زواج – قسيمة طلاق مع قرار التمكين – شهادة وفاة الزوج مع إشهاد وراثة). بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية من وزارة التضامن الاجتماعي موضح بها نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.

مستندات إضافية للوحدات غير السكنية

بالنسبة للوحدات غير السكنية، يلزم تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل:

صورة من البطاقة الضريبية. مستخرج رسمي من السجل التجاري. ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

إثبات الدخل كشرط أساسي

أكدت وزارة الإسكان أن إثبات الدخل يعد من المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة، ويتم تقديمها وفق الفئات التالية:

العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها صافي الدخل السنوي أو الشهري وكافة البيانات الأساسية. العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل السنوي أو الشهري، مع توضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة. أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: مستند يفيد التسجيل لدى مصلحة الضرائب، شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل موضحًا بها طبيعة المهنة، بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية. الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من هيئة التأمينات، وصورة من مستند النفقة بالنسبة للمطلقة.

ملاحظات هامة للتقديم

أكدت الوزارة أنه قد يتم طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقًا لكل طرح على حدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين وفق معايير واضحة وشفافة.

أهداف الطرح الجديد للوحدات البديلة

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة عادلة، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط بما يضمن استقرار الأسر ، وتجنب النزاعات القانونية التي كانت قائمة في ظل قوانين الإيجار القديمة.