هل تشهد البلاد ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة؟.. الأرصاد تكشف

يشهد الطقس خلال الفترة الحالية، حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، وهو ما دفع البعض إلى الهروب من شمس القاهرة الحارقة إلى المناطق الساحلية.

وتزداد عمليات الإقبال على تلك المدن الساحلية من أجل الاستمتاع بجو هادئ ولطيف، وذلك تزامنا مع الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال تلك الفترة.

المعدلات الطبيعية لهذا الوقت

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد أجواء صيفية مستقرة خلال هذه الفترة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، وهي حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وحذرت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين، لتسجل أعلى من المعدلات الطبيعية، قبل أن تعود الأجواء للاستقرار من جديد.

الإحساس بحرارة الطقس

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، حيث تُسجل المحسوسة ما بين درجتين إلى أربع درجات أعلى من المقاسة، موضحة أن نسب الرطوبة تصل إلى 90 – 95% على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 80 – 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح أحيانًا

وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح أحيانًا يساعد في تلطيف الطقس.

ولفتت عضو الأرصاد إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، كما تشهد الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا يتراوح معه ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، بينما يسجل البحر المتوسط ارتفاعًا يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

الشبورة المائية

وأوضحت أن الشبورة المائية ستتكون فجرًا وفي ساعات الليل المتأخرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لظهور سحب يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على السواحل الشمالية.



