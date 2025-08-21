قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين

محمود محسن

تشهد حالة الطقس أجواء صيفية مستقرة خلال هذه الفترة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، وهي حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-8- 2025.

حالة الطقس اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

العظمى والصغرى

القاهرة  35  24

بورسعيد 32  26

الإسكندرية 31  24

مطروح 31  23

شلاتين 38   30

حلايب 35  31

أسوان 43  29

وفي بعض الدول العربية

الرياض 43   29

أبو ظبي 43 33

دمشق 37 18

بغداد 43 28

بيروت 31 27

القدس 30 20

الخرطوم  34  24

الأرصاد تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد .. فيديو
 

وحذرت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين، لتسجل أعلى من المعدلات الطبيعية، قبل أن تعود الأجواء للاستقرار من جديد.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، حيث تُسجل المحسوسة ما بين درجتين إلى أربع درجات أعلى من المقاسة، موضحة أن نسب الرطوبة تصل إلى 90 – 95% على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 80 – 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح أحيانًا يساعد في تلطيف الطقس.

ولفتت عضو الأرصاد إلى أن نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، كما تشهد الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا يتراوح معه ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، بينما يسجل البحر المتوسط ارتفاعًا يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وأوضحت أن الشبورة المائية ستتكون فجرًا وفي ساعات الليل المتأخرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لظهور سحب يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على السواحل الشمالية.
 

الأرصاد تحذر : طقس حار ورطوبة عالية .. ومازلنا فى ذروة الصيف

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك ارتفاع فى درجات الحرارة لأننا فى ذروة فصل الصيف، مشيرة إلى أن اليوم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية الصيفية المعتادة، لكن هناك كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، اى هناك ارتفاع كبير فى نسب الرطوبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن نسب الرطوبة تتجاوز ال90 وال95% فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز ال85% فى القاهرة الكبري والوجه البحري، وبالتالي الإحساس أعلي بدرجات الحرارة، موضحة أن العظمي بالقاهرة الكبري تسجل ال35 وال36 درجة مئوية، والمحسوسة تصل من 37 إلى 38 درجة.

وتابعت أن الطقس نهارا حار رطب فى المحافظات الشمالية، أكثر حرارة فى الصعيد، وفترة الليل تكون الرطوبة أعلي، ولكن هناك نشاط للرياح يستمر فترة الصباح الباكر، موجود فى أغلب محافظات الجمهورية.

حالة الطقس درجات الحرارة الطقس القاهرة

