قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود
عبد الفتاح تركي

اهتمام واسع بأسعار البنزين والسولار اليوم في مصر، إذ تشهد أسعار البنزين والسولار اهتمامًا متزايدًا من قائدي السيارات والمواطنين في مختلف المحافظات، لمعرفة أحدث الأسعار الرسمية المعتمدة في محطات الوقود. 

يأتي هذا الاهتمام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تؤثر على تسعير المواد البترولية في السوق المصري.

أسعار البنزين في محطات الوقود اليوم

أعلنت الجهات المختصة الأسعار الرسمية للبنزين في مصر خلال شهر أكتوبر 2025، إذ بلغ سعر لتر البنزين 95 في محطات الوقود نحو 19 جنيهًا.

واقرأ أيضًا:

زيادة أسعار البنزين والسولار

كما سجل سعر لتر البنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا.

أما بنزين 80 وهو الأكثر استخدامًا بين فئات واسعة من المواطنين، فقد بلغ سعر اللتر منه نحو 15.75 جنيهًا.

وتعد هذه الأسعار ثابتة منذ آخر تحديث أجرته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتوسطات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

أسعار السولار والكيروسين والمازوت اليوم

فيما يخص أسعار السولار، سجل سعر لتر السولار اليوم نحو 15.50 جنيهًا في جميع محطات الوقود.

واقرأ أيضًا:

ضبط محطة وقود تتلاعب في معايير السولار والبنزين

كما بلغ سعر لتر الكيروسين السبت نحو 15.5 جنيهًا.

ووصل سعر طن المازوت إلى 10,500 جنيه، بينما بلغ سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات نحو 7 جنيهات، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

أسعار أنبوبة الغاز المنزلي والتجاري اليوم

أما أسعار الغاز المنزلي والتجاري، فقد سجلت أنبوبة الغاز المنزلية سعة 12.5 كجم سعرًا قدره 200 جنيه عند التعبئة، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 210 و230 جنيهًا.

يأتي ذلك في حين بلغت أنبوبة الغاز التجارية سعة 25 كجم نحو 300 جنيه عند التعبئة، وتُباع للمستهلك بسعر يصل إلى 400 جنيه.

كما سجل سعر الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية اليوم نحو 16 ألف جنيه للطن، في حين بلغ سعر غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

استقرار نسبي في أسعار الوقود خلال أكتوبر 2025

تشير البيانات الحالية إلى استقرار أسعار الوقود في مصر خلال شهر أكتوبر 2025، من دون تغييرات كبيرة مقارنة بالشهور السابقة، في انتظار اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل لتحديد الأسعار الجديدة وفقًا للمتغيرات العالمية في أسعار النفط ومشتقاته.

أسعار البنزين اليوم أسعار السولار الآن أسعار الوقود في مصر 2025 سعر لتر البنزين 95 سعر لتر السولار اليوم أسعار أنبوبة الغاز لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار المحروقات أكتوبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

ترشيحاتنا

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

فيتامينتات للنساء فقط

لصحتك وجمالك.. 7 فيتامينات مهمة للنساء

بالصور

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد