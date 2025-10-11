أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

اهتمام واسع بأسعار البنزين والسولار اليوم في مصر، إذ تشهد أسعار البنزين والسولار اهتمامًا متزايدًا من قائدي السيارات والمواطنين في مختلف المحافظات، لمعرفة أحدث الأسعار الرسمية المعتمدة في محطات الوقود.

يأتي هذا الاهتمام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تؤثر على تسعير المواد البترولية في السوق المصري.

أسعار البنزين في محطات الوقود اليوم

أعلنت الجهات المختصة الأسعار الرسمية للبنزين في مصر خلال شهر أكتوبر 2025، إذ بلغ سعر لتر البنزين 95 في محطات الوقود نحو 19 جنيهًا.

كما سجل سعر لتر البنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا.

أما بنزين 80 وهو الأكثر استخدامًا بين فئات واسعة من المواطنين، فقد بلغ سعر اللتر منه نحو 15.75 جنيهًا.

وتعد هذه الأسعار ثابتة منذ آخر تحديث أجرته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتوسطات الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

أسعار السولار والكيروسين والمازوت اليوم

فيما يخص أسعار السولار، سجل سعر لتر السولار اليوم نحو 15.50 جنيهًا في جميع محطات الوقود.

كما بلغ سعر لتر الكيروسين السبت نحو 15.5 جنيهًا.

ووصل سعر طن المازوت إلى 10,500 جنيه، بينما بلغ سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات نحو 7 جنيهات، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

أسعار أنبوبة الغاز المنزلي والتجاري اليوم

أما أسعار الغاز المنزلي والتجاري، فقد سجلت أنبوبة الغاز المنزلية سعة 12.5 كجم سعرًا قدره 200 جنيه عند التعبئة، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 210 و230 جنيهًا.

يأتي ذلك في حين بلغت أنبوبة الغاز التجارية سعة 25 كجم نحو 300 جنيه عند التعبئة، وتُباع للمستهلك بسعر يصل إلى 400 جنيه.

كما سجل سعر الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية اليوم نحو 16 ألف جنيه للطن، في حين بلغ سعر غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

استقرار نسبي في أسعار الوقود خلال أكتوبر 2025

تشير البيانات الحالية إلى استقرار أسعار الوقود في مصر خلال شهر أكتوبر 2025، من دون تغييرات كبيرة مقارنة بالشهور السابقة، في انتظار اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل لتحديد الأسعار الجديدة وفقًا للمتغيرات العالمية في أسعار النفط ومشتقاته.