مدبولي لـ صدى البلد : لم نتخذ قرار تحريك أسعار البنزين حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا علي سؤال صدي البلد حول اهمية وجود مصريين علي رأس المؤسسات الدولية ، واليات السيطرة علي مواقف السيرفيس بعد تحريك اسعار الوقود ،ان الحكومة حتي الان لم تتخذ قرار تحريك اسعار الوقود لافتا الي ان اي زيادات تحدث في اسعار الوقود نكون متحسبين لها ونضع الخطط والضوابط لها لسيطرة عليها .

واضاف مدبولي ان وجود قيادات مصرية الي راس المنظمات الدولية يؤكد مكانة مصر مشيرا الى ان تواجد هذا العدد علي قمة المؤسسات الدولية يدعوة الي الفخر والاعتزاز ويؤكد ان الشخصية المصرية ستظل دائما قوية رغم التحديات .

واكد مدبولي ان العنصر البشري القوة في النهاية اذا احسن تعليمه وتوجيهه سيكون عنصر قوة للدولة.

واضاف مدبولي ان زيادة السكنية اذا كانت في اطار منظومة تعليم جيدة وعمل علي اعلي مستوى ستكون عنصر قوة ايضا لدولة مشيرا الي ان وجود هذه الشخصيات يضيف لمصر الكثير قائلا "لن اقول انهم ينحزون لمصر لان مطلوب منهم ان يكونوا حياديين لكنهم ينقلون صوت مصر بصورة كبيرة ويمكن الاستفادة منها في العديد من المجالات السياسية والدبلوماسية لانهم بالفعل سفراء لمصر في الموسسات الدولية.